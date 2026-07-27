Gruppchef Anläggningsteknik
Stockholm Exergi AB / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-07-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholm Exergi AB i Stockholm
, Sollentuna
, Sigtuna
, Gävle
eller i hela Sverige
Om Stockholm ExergiVi är stockholmarnas energibolag och med resurseffektiva lösningar tryggar vi den växande Stockholmsregionens tillgång till värme, el, kyla och avfallstjänster. Vi värmer över 800 000 stockholmare och vårt 300 mil långa fjärrvärmenät är navet för de samhällsnyttor som vi skapar tillsammans med våra kunder och samarbetspartners. Vi ägs av Stockholms stad och Ankhiale, ett konsortium av ledande europeiska pensionsfonder (APG, PGGM, Alecta, Keva och AXA IM Alts), och har över 800 medarbetare som varje dag arbetar för att minska stockholmarnas klimatpåverkan. Om vår anläggning för koldioxidinfångningI Värtan, där vårt kraftvärmeverk redan idag producerar hållbar el och värme från restprodukter som flis, grenar och toppar från skogsindustrin, bygger vi nu en fullskalig anläggning för koldioxidinfångning för att skapa ännu mer klimatnytta.Bio-CCS är en teknik som fångar in biogen koldioxid innan den når atmosfären för att sedan lagras permanent i berggrunden, vilket skapar minusutsläpp eftersom koldioxiden avskiljs från det biogena kretsloppet. Permanenta minusutsläpp är det verktyg som kan användas för att motverka utsläpp som är svåra eller omöjliga att eliminera. Det är en nödvändig pusselbit för att nå klimatmålen och netto-noll-utsläpp. Anläggningen kommer att kunna fånga in upp till 800 000 ton koldioxid per år – mer än vad hela Stockholms vägtrafik släpper ut under samma tid.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vill du ta ett helhetsgrepp om anläggningars livscykel och samtidigt leda utvecklingen av ett modernt och effektivt underhållsarbete?
I rollen som gruppchef ansvarar du för att säkerställa en stabil och optimerad anläggningsprestanda genom ett strukturerat och framåtblickande underhållsarbete. Du arbetar strategiskt med en tidshorisont på flera år framåt och med ett kontinuerligt fokus på att balansera kostnad, risk och prestanda. Som en del av Teknik- och Underhållsgruppen omsätter du övergripande mål till konkreta aktiviteter och driver genomförandet tillsammans med din organisation. Du leder och utvecklar underhållsarbetet ur ett tydligt assetperspektiv där livscykeloptimering är central. Du ansvarar för att planera och utveckla det förebyggande underhållet, samtidigt som du initierar, driver anläggningsändringar från behov till genomförd lösning.
Vidare ansvarar du för att verksamheten levererar med hög kvalitet, god arbetsmiljö och stark leveransförmåga. Du arbetar aktivt med leverantörer och upphandlingar samt säkerställer att ekonomin är i balans genom budgetansvar och långsiktigt prognosarbete. En viktig del av rollen är att analysera anläggningshistorik och status för att möjliggöra datadrivna beslut som stärker anläggningens utveckling över tid.
Som ledare har du personalansvar för ett team om cirka 5–15 ingenjörer. I rollen som gruppchef önskar jag se ett engagerat ledarskap som strävar efter att utveckla både individer och arbetssätt. Du trivs i en roll där du får kombinera teknik, struktur och ledarskap i en arbetsroll som är prestigelöst. Vi erbjuder en nyckelroll där du får stort inflytande över både strategi och operativ leverans, med möjlighet att på riktigt påverka hur framtidens underhåll bedrivs och hur anläggningens långsiktiga värde utvecklas.
Rollen är en tillsvidareanställning och avser dagtidsarbete med utgångspunkt i vår anläggning i Högdalen.
Observera att arbete kommer ske i säkerhetsklassad miljö, varför du kommer behöva genomgå en säkerhetsprövning för denna roll.
Varför jobba med mig?
Som ledare är jag engagerad, målinriktad och prestigelös. Jag tror på ett ledarskap som bygger på förtroende, delaktighet och tydliga mål, där människor får möjlighet att växa och ta ansvar. De bästa resultaten skapas genom samarbete, olika perspektiv och ett öppet förhållningssätt.
Jag söker dig som är självgående, nyfiken och vill utvecklas tillsammans med andra. Du tar ansvar, värdesätter samarbete och bidrar till teamets gemensamma framgång.
Stefan Karlsson, chef Taktiskt Underhåll
Vem är du som person?
Alla som jobbar hos oss måste vara nyfikna, ta initiativ och ansvar. För just den här rollen finns några egenskaper som är extra viktiga:
Mål och resultatorienterad - Ditt arbete präglas av tydliga mål och ett starkt fokus på att uppnå dem. Du prioriterar och agerar med mål och resultat i sikte.
Tydlig - Du kommunicerar tydligt och ser till att alla förstår vad som förväntas. Du följer upp och säkerställer att inget faller mellan stolarna.
Affärsmässig - Förstår och tillämpar affärsmässiga principer. Fokuserar på kostnader, intäkter och effektivitet ur ett ekonomiskt perspektiv.Publiceringsdatum2026-07-27Kvalifikationer
B-körkort.
Svenskt medborgarskap.
Teknisk högskola eller motsvarande utbildning i kombination med för rollen relevant arbetslivserfarenhet.
Erfarenhet av arbete som chef/ledare.
Erfarenhet av arbete med budgetansvar.
Erfarenhet av arbete med olika anläggningsperpektiv.
Erfarenhet av arbete med komplex teknik.
Erfarenhet av arbete med arbetsmiljö.
God kommunikativ förmåga och kan uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.
God teknisk kunskap inom underhåll.
Rekryteringsprocessen
Mer nyfiken på hur rekryteringsprocessen går till? https://www.stockholmexergi.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocess/
Välkommen med din ansökan senast 9 augusti. (Urval och intervjuer sker löpande)
För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tas tillvara. Vi jobbar enbart med inkluderande rekrytering och har en nolltolerans mot diskriminering på våra arbetsplatser. Oavsett religion, ålder, etnicitet. funktionsförutsättningar eller könstillhörighet är du en värdefull och respekterad medarbetare. Bra personer känner ofta bra personer – dela gärna annonsen om du har en vän som skulle älska det här jobbet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Exergi AB
(org.nr 556016-9095)
115 42 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholm Exergi Kontakt
Chef Taktiskt Underhåll
Stefan Karlsson stefan.karlsson@stockholmexergi.se Jobbnummer
10012035