Grundskollärare till Väringaskolan
2026-02-16
Vi söker dig med lärarutbildning som drivs av ett genuint intresse för skolutveckling och hur du kan arbeta utifrån varje elevs förutsättningar och skapa relationer. Du är väl insatt i grundskolans uppdrag och tycker att ett gott kollegialt samarbete är en mycket viktig del i din arbetsmiljö. Det systematiska kvalitetsarbetet och vårt IBIS (inkluderande beteende stöd i skolan) genomsyrar hela verksamheten och är navet i vårt utvecklingsarbete.
Vi erbjuder dig att bli en del av vårt engagerade team som tillsammans skapar en positiv miljö och en kreativ skola med mycket goda resultat. Vi söker dig som:
Är behörig lärare med lärarlegitimation.
Är tydlig och har ett gott ledarskap.
Har ett lösningsinriktat och varierat arbetssätt.
Är trygg i din yrkesroll i bemötandet av elever, vårdnadshavare och kollegor.
Är aktiv och intresserad av att driva och delta i skolans utvecklingsarbete.
Har förmåga att skapa engagemang och arbetsglädje.
För att skapa förutsättningar för den goda lärmiljön och måluppfyllelsen arbetar vi i ett tvålärarsystem med små undervisningsgrupper. Du och din parkollega delar på en grupp om 34 elever, din undervisningsgrupp består av 17 elever.
Du varvar arbetet i elevgrupp med pedagogiska planeringar, kollegialt lärande, dokumentation, reflektion och systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med övriga pedagoger för att utveckla verksamheten.
Du tar del av aktuell forskning och arbetar dagligen för pedagogiska lösningar med unga människor i fokus samt är lyhörd för olika elevers behov. Du har förmåga att anpassa din undervisning efter målgrupp och är öppen för att utveckla dig själv tillsammans med kollegor och arbetslag.
Arbetet sker förtroendefullt och i nära samarbete med arbetskollegor, elever och vårdnadshavare.
Meriterande om du är eller utbildar dig till skolbibliotekarie.
Väringaskolan är belägen på Harberget i natursköna Sigtuna stad. Verksamheten består av förskola, förskoleklass, skola och fritidshem med nästan 300 barn inskrivna.
Väringaskolan drivs som en ideell förening som har funnits sedan år 1991. Rektor har av föreningens styrelse delegerats ansvaret för skolans löpande verksamhet och personella resurser.
Varmt välkommen med din ansökan.
Intervjuer sker fortlöpande, stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
(Vi undanber oss kontakt genom rekryteringsföretag)
Sista dag att ansöka är 2026-03-18
E-post: jobb@varingaskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grundskollärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Väringaskolans Föräldraförening
, http://www.varingaskolan.se
Skolbacken 81 (visa karta
193 30 SIGTUNA Arbetsplats
Väringaskolan Jobbnummer
