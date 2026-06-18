Grundskollärare till Vallkärra skola
Lunds kommun / Grundskollärarjobb / Lund Visa alla grundskollärarjobb i Lund
2026-06-18
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Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som grundskollärare arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument. Du är väl förtrogen med aktuell läroplan och ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen samt arbetar främjande för elevernas lärande och utveckling.
Under läsåret 2026-2027 kommer lågstadiet att arbeta med årskursblandade klasser där denna tjänst kommer att ansvara för en av grupperna. Som pedagog förväntas du ha en mycket god samarbetsförmåga och ett tydligt ledarskap i klassrummet. Du bidrar även aktivt till skolans utvecklingsarbete med fokus på inkludering och att skapa en tillgänglig och trygg skolvardag för alla elever.
Vi söker dig
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare för årskurs F-3. Det är meriterande om du har legitimation upp till årskurs 6. Det är även meriterande om du har tidigare erfarenhet av att arbeta och undervisa i skolan. Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan på ett pedagogiskt sätt tillämpa dessa i ditt dagliga arbete.
Vallkärra skola har ett pågående utvecklingsarbete inom IBIS, därför är det meriterande om du har kunskaper gällande inkluderande beteendestöd i skolan.
I din yrkesroll kommunicerar du på ett tydligt sätt och säkerställer, genom att anpassa ditt tillvägagångsätt, att budskap når fram till de som berörs. Du har även en förståelse för hur elevers olika förutsättningar kan påverka hur de tar till sig kunskap. Som medarbetare tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt.
I denna rekrytering har vi valt att tillämpa löpande urval, intervjuer kommer att ske löpande medan annonsen är publicerad. Välkommen med din ansökan redan idag!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Miljön på Vallkärra skola inbjuder till lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Vi värnar om elevens sociala och kunskapsmässiga utveckling i samspel med andra. Tillsammans arbetar vi utifrån en gemensam värdegrund med tydlig koppling i trivsel, samarbete, respekt, medbestämmande, arbetsglädje och kreativitet. Våra ledord på Vallkärra skola är:
Trygghet
Glädje
Kunskaper
Elevens rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar är navet i vår verksamhet. All personal arbetar tillsammans och bidrar med sina erfarenheter och kunskap för att utveckla verksamheten till en skola där alla, elever och personal, känner att de lyckas. Under läsåret 2025-2026 har vi startat upp med utvecklingsarbete inom IBIS som är en arbetsmetod utifrån inkluderad beteendestöd i skolan. Detta utvecklingsarbete kommer att fortgå under kommande år.
Du kan uppleva mer av Stångbyområdets pedagogiska arbete genom vår Instagram: @skolomradetstangby
Vill du bli en av oss?
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: Beställ utdrag ur belastningsregistret
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
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222 37 LUND Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Dennis Molina, Sveriges lärare dennis.molina@lund.se Jobbnummer
9970494