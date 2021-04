Grundskollärare till Östra Torpskolans flexgrupp - Karlskrona kommun - Grundskolelärarjobb i Karlskrona

Prenumerera på nya jobb hos Karlskrona kommun

Karlskrona kommun / Grundskolelärarjobb / Karlskrona2021-04-06Grundskollärare till Östra Torpskolans flexgrupp11 000 barn och ungdomar, 85 förskolor, grundskolor och gymnasieskolor och cirka 2 300 medarbetare. Tillsammans skapar vi framtidens Karlskrona. Vill du vara en del av det arbetet? Sök ditt nya jobb hos oss.Mer information på www.karlskrona.se: FramtidsyrkeÖstra Torpskolan är en F-6 skola med cirka 270 elever och tillhörande fritidshem belägen i Lyckeby. Här jobbar vi tillsammans under ett tak med inkluderande skolbibliotek, slöjdsalar och idrottssal samt med fritids som en naturlig del av skolan. Utifrån en erfaren och stabil pedagogisk grund arbetar vi för att utveckla skolan mot nya utmaningar.Uppdraget innebär att du är ansvarig pedagog i en flexgrupp, som är under uppbyggnad på skolan. Till denna grupp kommer elever under del av skoldag, som är i behov av att delvis undervisas i en mer avskild skolmiljö. Du kommer att ha en kontinuerlig dialog med elevens mentor och övriga pedagoger samt EHT.2021-04-06Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare med gedigen erfarenhet att undervisa elever i behov av särskilt stöd och /eller av NPF-diagnoser. Du har skaffat dig utbildning och kompetens för att hitta arbetssätt som tillgodoser ovan nämnda behov. Som person är du öppen och samarbetsvillig. Du är en tydlig ledare i klassrummet.Stor vikt kommer att läggas vid Din personliga lämplighet. Vi har höga krav på bland annat bemötande- och handlingskompetens.Om anställningenAnställningsform: Tillsvidareanställning. Sysselsättningsgrad: 100 %Tillträde till tjänst: HT 21, eller enligt överenskommelse.Registerkontroll kommer att föregå beslut om anställning.KontaktpersonerRektor, Per Olof Mattsson, 0455-30 38 05Fackliga företrädareLärarförbundet: Carina Svensson, 0455-30 30 00 (vxl)Lärarnas Riksförbund: Mikael Persson, 0455-30 30 00 (vxl)AnsökanSista ansökningsdag är den 210430. OBS! Rekryteringen sker löpande under ansökningstiden. Tjänsten söks via Karlskrona kommuns e-rekryteringssystem, se länk nedan. Karlskrona kommun använder kompetensbaserad rekrytering för att vara en arbetsgivare som är fri från diskriminering. Vi välkomnar sökanden oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.Vi har tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Därför undanber vi oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltidIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-30Karlskrona kommun5674591