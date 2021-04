Grundskollärare till Hallsta skola - Norrtälje kommun - Grundskolelärarjobb i Norrtälje

Norrtälje kommun / Grundskolelärarjobb / Norrtälje2021-04-15Norrtälje kommun växer snabbare än någonsin. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att skapa en hållbar framtid för alla invånare. Sök till oss om du vill vara med och påverka!2021-04-15I Hallsta skola ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential och för att nå dit behöver vi de bästa lärarna. Vi som arbetar på Hallsta skola gör stor skillnad för våra elever. Vår målsättning är att arbeta hälsofrämjande med fokus på resultat.Vi söker följande tjänster inför läsåret 21/22:1. Lärare i tyska årskurs 6-9, hel- eller deltid, gärna i kombination med annat ämne2. Lärare i spanska årskurs 6-9, hel- eller deltid, gärna i kombination med annat ämne3. Lärare i musik årskurs 1-9, hel- eller deltid, gärna i kombination med annat ämneI Hallsta skola arbetar vi för att lägga grunden till ett gott lärandeklimat genom att skapa goda relationer i mötet med elever, vårdnadshavare och kollegor. I din undervisning behöver du ha fokus på gruppen och den enskilde elevens behov och förmåga att utvecklas i grupp. Dina arbetsuppgifter innebär att enskilt och tillsammans med arbetslaget planera, genomföra och utvärdera undervisning enligt skolans styrdokument. I tjänsten ingår mentorskap för en grupp elever. I mötet med eleverna behöver du ha förmåga att kunna kommunicera kring nästa steg i deras utveckling och hur de kommer vidare med sina studier. Du agerar som en vuxen förebild för alla elever på skolan.Vi söker dig som har ämneslärarutbildning med lärarlegitimation. För att lyckas och trivas hos oss behöver du tycka om att samarbeta och du behöver vara lyhörd. Som person är du trygg och tydlig och du har förmågan att skapa förutsägbarhet för dina elever. Genom ditt ledarskap skapar du en god lärmiljö med kvalitativ framåtsyftande undervisning. Hallsta skola arbetar med iPads i undervisningen så du behöver ha digital kompetens och se värdet i att analoga, digitala och kreativa arbetssätt skapar en meningsfull och begriplig undervisning.Om arbetsplatsenHallsta skola är en F-9-skola, med goda kommunikationer till och från Norrtälje. Naturen finns utanför knuten. Hos oss går 430 elever. Vi är stolta över vår verksamhet som visar allt högre kunskapsresultat. Vår ambition är att det ska vara roligt och utvecklande att arbeta på Hallsta skola. Vi lägger stor vikt vid kollegialt lärande, just nu pågår en satsning på Kooperativt lärande. Vi har byggt upp en organisation med välfungerande arbetslag och goda stödfunktioner. Vi har ett kompetent elevhälsoteam med många olika professioner. Vi följer systematiskt upp elevernas resultat och för oss är det viktigt att eleverna har en god pedagogisk, fysisk och psykosocial lärmiljö.Tjänsterna omfattas av registerkontroll. Sökande måste uppvisa utdrag från polisens belastningsregister innan anställning sker.AnställningsformHel- och/eller deltid. Tillsvidareanställning.Tillträde: 10 augusti 2021Urvalsarbete och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.RekryteringslotsenAlla pedagogtjänster i Hallstaviks rektorsområde omfattas av Norrtälje kommuns unika projekt Rekryteringslotsen. Rekyteringslotsen hjälper dig med bostad, både permant- och övernattningsbostad samt andra tjänster som underlättar din etablering i Norrtälje kommun. Läs mer om Rekryteringslotsen på Norrtälje kommuns hemsida, www.norrtalje.se. Om Norrtälje kommunNorrtälje är en trygg kommun med drygt 60 000 invånare som lever i en unik blandning av skärgård, levande landsbygd och småstadsliv. Närheten till Stockholm, Uppsala, Arlanda och Kapellskär gör att resten av världen alltid finns inom räckhåll.2 500 personer har Norrtälje kommun som arbetsgivare där vi tillsammans arbetar efter tre värderingar; invånaren först, allas lika värde och höga förväntningar. Just nu NPF-säkrar vi våra skolor och förskolor och utvecklar hållbara stadsdelar. Norrtälje kommun är en rökfri kommun.Dyk in på vår webbplats och läs mer om vår vision Global livsstil - lokalt liv. https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/var-vision/ Norrtälje kommun är ett finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller om du kan något minoritetsspråk eller annat språk.Ansökningshandlingar till denna tjänst är att betrakta som offentliga handlingar som vi kan komma att lämna ut på begäran.Vi har valt våra samarbetspartners i denna rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra försäljare av rekryteringstjänster.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Hel- eller deltid.Fast lönSista dag att ansöka är 2021-05-15Norrtälje kommun5694837