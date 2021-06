Grundskollärare SO - Boukefs Privatskola AB - Grundskolelärarjobb i Malmö

Boukefs Privatskola AB / Grundskolelärarjobb / Malmö2021-06-27Vi söker dig som har examen och legitimation att undervisa i SO. Du har god insikt och kunskap i skolans styrdokument och tillämpar dem praktiskt i det dagliga arbetet. Du är uppdaterad med aktuell forskning inom ditt område. Du är kreativ och kan anpassa ditt förhållningssätt och dina pedagogiska metoder och tekniker utifrån den individuella elevens behov eller elevgruppens behov. Du vågar också ha ett professionellt ledarskap och brinner för ditt arbete. Du utvecklar den pedagogiska verksamheten till att bli både rolig, inspirerande och utmanande. Vi förutsätter att du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv och har en positiv elevsyn samt visar engagemang och intresse för elevernas inlärning. Du skapar goda relationer med elever, föräldrar och kollegor. Det är nödvändigt att du behärskar god svenska i både tal och skrift. Stor vikt lägges vid personlig lämplighet.Hos oss hittar du stabila arbetslag, engagerade vårdnadshavare och stor möjlighet till samarbete med lärare, fritidspedagoger, resurslärare, lärarassistenter och specialpedagog. Vi strävar att tillsammans skapa barnens bästa skola.2021-06-27Vi söker en SO- lärare på deltid för eleverna i åk 4-9. I ditt uppdrag ingår bland annat att planera, genomföra och följa upp undervisningen både enskilt och tillsammans med dina kollegor. Du kommer att tillhöra arbetslag 7-9. I tjänsten ingår mentorskap för årskurs 9.Vi söker dig som har examen och legitimation att undervisa i SO.# jobbjustnuSista dag att ansöka är 2021-07-27Boukefs Privatskola ABHUSIE KYRKOVÄG 7621238 MALMÖ5832031