Grundskollärare i textilslöjdslöjd till Söderhamns kommun
2026-03-06
Nu söker Stenbergaskolan och Bergviksskolan en lärare med behörighet att undervisa i textilslöjd.
Ditt uppdrag
Vi söker en kreativ och engagerad lärare i textilslöjd som vill utveckla slöjdundervisningen med uppdrag på både Stenbergaskolan och Bergviksskolan.
Du planerar och genomför undervisning utifrån styrdokumenten och skapar inspirerande lektioner som låter eleverna utforska textila material, utveckla sitt hantverkskunnande och stärka sin kreativitet. Genom att utgå från elevernas olika behov och förutsättningar bidrar du till en trygg och inkluderande lärmiljö där alla kan lyckas.
Arbetet innebär nära samarbete med kollegor och aktivt deltagande i skolornas gemensamma utvecklingsarbete.
Beskrivning av arbetsplatsen
Stenbergaskolan ligger i Ljusne, nära skog och vatten, och rymmer förskola samt grundskola F-9. Skolan har två ombyggda byggnader och ett gemensamt folk- och skolbibliotek.
Bergviksskolan ligger två mil från Söderhamn och består av två enheter: F-6 och 7-9. Skolan har ett välutrustat bibliotek, elevcafeteria och en utemiljö som uppmuntrar till aktivitet.
Din kompetens
Vi söker dig som är självständig och har förmåga att ta ansvar för din undervisning samtidigt som du trivs med att samarbeta i team. Du arbetar mål- och resultatorienterat och har ett tydligt ledarskap som bidrar till struktur, ordning och arbetsro i slöjdsalen. Du bygger goda och förtroendefulla relationer med elever och kollegor, och är engagerad i att skapa en trygg och inkluderande lärandemiljö. Din kreativitet och strukturerade arbetssätt gör att du kan anpassa undervisningen efter varje elevs behov. För tjänsten krävs lärarlegitimation med behörighet i textilslöjd.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.https://www.soderhamn.se/jobb
Vi erbjuder
Att du mår bra är viktigt för oss! Söderhamns kommun arbetar aktivt med hälsa, friskvård och arbetsmiljö. Hos oss har du friskvårdsbidrag och tillgång till gym. För oss är det också viktigt att det finns en balans mellan arbete och fritid och vi är måna om att våra medarbetare får chans till den återhämtning de behöver. Läs mer om några av våra förmåner: https://www.soderhamn.se/underwebbar/jobba-hos-oss/formaner-och-fordelar.html
I skärgårdskommunen Söderhamn - där Hälsingland möter havet, tänker vi nytt och stort. Vi har viljan att växa till 28 000 invånare och utgår varje dag från Söderhamnarna och deras behov när vi formar och utvecklar vår verksamhet. Tillsammans gör vi skillnad för individer och samhälle.
Vi använder oss av kompetensbaserad rekrytering för att skapa en inkluderande och rättvis process. Det innebär att vi bedömer kandidater utifrån deras kompetenser, erfarenheter och förmågor på ett jämställt samt jämlikt sätt. Vårt mål är en objektiv rekrytering där alla har samma möjligheter att visa vad de kan bidra med.
