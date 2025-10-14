Grundskollärare i SO till Nyvångskolan
2025-10-14
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som grundskollärare arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument.
Du är väl förtrogen med aktuell läroplan och ansvarar för det pedagogiska innehållet i undervisningen samt arbetar främjande för elevernas lärande och utveckling.
Vi söker en lärare för undervisning i So i årskurserna 7-9 samt undervisning i vår SU-grupp, som även kommer att vara mentor i en klass i åk 8. Ansvara för att planera, genomföra och utvärdera undervisningen i enlighet med läroplanen. Planera verksamheten på ett engagerat och målorienterat sätt och följa upp, bedöma och dokumentera elevernas kunskapsutveckling. Ha förmågan att inspirera, tänka nytt och bidra till att skapa en skola där alla elever kan vara delaktiga och lyckas utifrån sina förutsättningar.
Hos oss på Nyvångskolan har du stor möjlighet att påverka din arbetssituation och utforma ditt arbete efter egna tankar och erfarenheter. Du kommer att ha ett nära samarbete med skolans övriga ämneslärare och ni planerar gemensamt för verksamheten. Ämneslaget delar arbetsrum och hjälps åt med planeringar, bedömningar och utvärderingar. Tillsammans ansvarar ni för det fortgående arbetet med att stärka och utveckla kvaliteten på undervisningen.
Vi söker dig
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare för avsedda ämnen och årskurser. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av att undervisa. Du har en god insikt och kunskap i skolans styrdokument och kan på ett pedagogiskt sätt tillämpa dessa i ditt dagliga arbete.
För att vara aktuell för tjänsten krävs grundskollärarexamen med behörighet att undervisa i So. Du har tidigare erfarenhet av att undervisa och en förmåga att kunna se varje enskild elevs behov av utveckling, i förhållande till läroplan och kunskapskrav. Vi ser även gärna att du är intresserad och kunnig inom IT i lärandemiljö och att lärplattor används som en naturlig del i din undervisning. I rollen som pedagog är du en tydlig ledare och du arbetar ständigt med att hitta olika vägar för att skapa engagemang och delaktighet bland dina elever. Din kommunikativa förmåga är mycket god och du har väl fungerande relationer med såväl elever som vårdnadshavare.
Som person är du initiativrik, ansvarstagande och lösningsfokuserad. Du har ett stort engagemang för lärande och skolutveckling och arbetar aktivt för att främja det kollegiala lärandet. Du har lätt för att samarbeta med dina kollegor, men trivs även med att arbeta självständigt.
Nyvångskolan är övningsskola för Malmö Universitet och tar kontinuerligt emot lärarstudenter. Det är viktigt att du är öppen för att delta i detta arbete då det är ett naturligt inslag i vår verksamhet. Vi erbjuder alla våra pedagoger att gå en handledarutbildning för lärarstudenter som anordnas av Malmö universitet.
Urval sker löpande och vi ser därför gärna att du skickar in din ansökan snarast.
Tider för intervju:
Måndag 27/10
Tisdag 28/10
Fredag 7/11 kl.8.30
Måndag 10/11 kl.14.00
Tisdag 11/11 kl.13.00
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Nyvångskolan F-9 tillhör utbildningsområde 4 i Lunds kommun och ligger centralt i natursköna Dalby. Skolan har ca 900 elever, 150 anställda, fyra fritidshemsavdelningar för elever i åk F-3 och en fritidsklubb för elever i åk 4-6 samt grundsärskola åk 4-9. Skolbyggnaderna är omgivna av grönytor med mycket träd, buskar och gräsmattor där eleverna varje dag har möjlighet att leka och idrotta både på sina raster och på schemalagda rörelsepass.
För oss på Nyvångskolan är det viktigt att eleverna känner lust att lära och inflytande över sitt eget
lärande, under skoltid såväl som i fritidshemmet. Elevdemokrati har länge varit skolans profil och vi arbetar mycket med elevinflytande genom olika elevstyrda råd som driver särskilda frågor och
utvecklingsområden. På råden diskuterar elever och lärare tillsammans frågor som rör arbetsmiljö,
undervisning, vänskap och hälsa.
Nyvångskolans övergripande utvecklingsarbete fokuserar på Skola för hållbar utveckling och att
tillgängliggöra lärmiljön för alla våra elever och genom detta skapa bästa möjliga förutsättningar för delaktighet, lärande och trygghet. Som medarbetare på Nyvångskolan är du en självklar del av skolans kollegiala utvecklingsarbete. Nya tankar och perspektiv är alltid välkomna och vi erbjuder alla pedagoger kompetensutveckling.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/932". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
Charlotte Tambour charlotte.tambour@lund.se 046-3597911 Jobbnummer
9555255