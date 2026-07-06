Grundskollärare F-3, vikariat
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2026-07-06
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Ljungbackens skola är en lagom liten skola på sydöstra Lidingö. Vi är en skola där årskurserna F-3 finns samlade som en enhet, där skola och fritidshem samverkar för elevernas bästa möjlighet till trygghet och kunskapsutveckling. Skolan har cirka 160 elever och ligger i ett naturskönt område, med en skolgård som har allt att önska. Vi har god tillgång till lokaler och utbildade lärare i samtliga ämnen för årskursen inklusive idrott, bild och musik. Närheten till naturen berikar vår lärmiljö och tack vare Lidingöbanan kan vi lätt ta oss till andra spännande platser.
Samarbetet och vårt relationella arbetssätt i kombination med hög kompetens och positivt förhållningssätt ger en miljö där alla förutsättningar finns att trivas och utvecklas. Våra elever har höga resultat och trivs på Ljungbackens skola. Samarbete och god dialog med vårdnadshavare ser vi som naturligt och tillsammans får vi våra gemensamma barn att växa, trivas och utveckla de förmågor och egenskaper som leder dem vidare i livet. Vi är den lilla skolan med det stora hjärtat. Välkommen att bli en av oss!
Välkommen till Lidingö stad - en citynära, grönskande ö endast 15 minuter från centrala Stockholm. Med kunskap och samarbete bygger vi broar som leder till nya möjligheter, både för livet som pågår och för det som väntar. Hos oss finns många möjligheter att utveckla dina styrkor – eller upptäcka helt nya. Med hjärtat i verksamheten, blicken mot framtiden och nyfikenheten som vägvisare gör vi tillsammans livet och arbetslivet på Lidingö lite bättre varje dag. Välkommen att bli en del av Lidingö stad – bron till framtiden.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som lärare i vårt lågstadium är du mentor och ansvarar för undervisningen i en av våra årskurser. Du samarbetar med fritidspersonal och lärarkollegor för att eleverna ska trivas, känna sig trygga och utvecklas så långt som möjligt mot målen i våra styrdokument. Tillgänglighet, relationer, differentierad undervisning och ett positivt och professionellt förhållningssätt är viktiga framgångsfaktorer i arbetet med våra elever. Gott samarbete med vårdnadshavare är en självklarhet.
På Ljungbackens skola blir du en del av vår engagerade och kompetenta personalgrupp. Vi är en lagom liten skola där samarbete och daglig kontakt med kollegor i skolans alla verksamheter bidrar till trivsel och värme, vilket har en positiv effekt på skolans arbetsmiljö, såväl för stora som för små. Skolledningen arbetar verksamhetsnära och skolans elevhälsoteam bidrar med kompetens och stöd i olika ärenden. Värdegrundsfrågor är viktiga för oss och vårt arbetssätt präglas av samsyn, samplanering och lösningsfokus. På Ljungbacken är man aldrig ensam - vi arbetar som ett team och vet att det är tillsammans vi ger eleverna de bästa förutsättningarna att lyckas.Kvalifikationer
Vi tar för givet att du som söker är utbildad, legitimerad och har erfarenhet av undervisning i årskurserna F-3. Du behöver ha utbildning i att undervisa matematik, svenska, SO och NO för årskurserna F-3. Gott samarbete med elever, kollegor och vårdnadshavare är en självklarhet och vi ställer höga krav på engagemang, samarbetsförmåga och ansvarstagande. Vidare är du lösningsorienterad och kan snabbt hitta lösningar på uppkomna problem.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Staden tillämpar individuell lönesättning. Tjänsten är ett vikariat (ferietjänst) mellan 12 augusti 2026 och 7 januari 2027.
Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss är det självklart att vi lär av varandra och att vi tillsammans skapar en arbetsmiljö där alla trivs och känner sig delaktiga. Välkommen med din ansökan!
Enligt skollagen krävs det att du uppvisar utdrag ur polisens belastningsregister före anställning inom förskola, skola och övrigt arbete med barn. Detta begärdu utdrag om på polisens hemsida. | Polismyndigheten (polisen.se)
Inför rekryteringsarbetet har Lidingö stad tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026 C335647". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lidingö Kommun
(org.nr 212000-0191)
Lejonvägen 15 (visa karta
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181 82 LIDINGÖ Arbetsplats
Lidingö Stad, Grundskola Kontakt
Nås via stadens växel
Facklig representant +4687313000 Jobbnummer
9993534