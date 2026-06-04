Grundskollärare bild
Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Höganäs Visa alla grundskollärarjobb i Höganäs
2026-06-04
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Vi är med varje barn från de första stapplande stegen i förskolan till de självsäkra kliven på gymnasiet. Varje dag arbetar vi för att bygga en stark grund för varje individ, ge dem tilltro till sin framtid och utrusta dem för framgång. Välkommen att bli en viktig pusselbit på utbildningsförvaltningen. Tillsammans gör vi inte bara det bästa för varje barn och elev, vi sätter även standarden för framtidens människor – hela barnet hela vägen!
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-04Arbetsuppgifter
Vill du tillhöra ett fantastiskt gäng på Tornlyckeskolan?
Här finns engagemang, fina relationer, bra samarbeten och mycket mer som gör Tornlyckeskolan till en fantastisk plats för våra elever.
Vi söker dig som vill förvandla klassrummet till en levande verkstad av färg, form och digitalt skapande för att inspirera eleverna till att använda även andra uttrycksätt.
Du ska vara engagerad, relationell och drivas av att se eleverna lyckas i sitt skolarbetet.
Ansvara för planering, genomförande och efterarbete av undervisningen i ditt/ dina ämnen.
Du ska bland annat vara van att:
• Lära eleverna allt från klassiska hantverkstekniker till modern digital bildbehandling och rörlig bild på ett sätt som gör eleverna engagerade.
• Sedigitala verktyg som en naturlig förlängning av den analoga paletten.
• Samverka med kollegor i andra ämnen och ta vara på de estetiska lärprocesserna i hela skolans verksamhet.
• Aktivt delta i skolans pedagogiska utvecklingsarbete och nätverka med andra bildlärare i kommunen.Kvalifikationer
Du ska ha en svensk lärarlegitimation i ämnet bild för årskurs 4- 9. Har du även behörighet i andra ämnen som till exempel SvA och matematik är det meriterande.
Du har erfarenhet i ämnet och är nyfiken och vågar utmana dig själv och eleverna i undervisningen.
Du är van att:
• Möta varje elev med respekt och har en förmåga att se individens unika styrkor.
• Bygga en tillåtande miljö i undervisningen där eleverna vågar testa, misslyckas och växa.
• Delta i intressanta kollegiala diskussioner och dela med dig av tankar samt är lösningsorienterad.
• Hålla ordning samt skapa studiero i undervisningen samtidigt som skaparlusten flödar.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C330035". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höganäs Kommun
(org.nr 212000-1165)
Centralgatan 20 (visa karta
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263 82 HÖGANÄS Arbetsplats
Höganäs kommun Utbildningsförvaltningen Kontakt
Biträdande rektor
Camilla Johansson camilla.johansson@hoganas.se 042- 337168 Jobbnummer
9947731