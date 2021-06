Grundskollärare åk 4-9 - Landskrona kommun - Grundskolelärarjobb i Landskrona

Landskrona är på frammarsch på många plan. Nya områden med havsnära boende växer fram och allt fler företag väljer att etablera sig just här. Läget mitt i Öresundsregionen med närhet till bad och stad, natur och kultur lockar allt fler till inflyttning, etablering och besök.I Landskrona stad med drygt 3300 medarbetare arbetar vi efter vår värdegrund BRA, där B står för bemötande, R för resultat och A för ansvar. Vår värdegrund ska genomsyra all vår verksamhet och vi ska vara en arbetsplats där du känner arbetsglädje och stolthet. Här finns utrymme för dig med mod och handlingskraft och du får möjlighet att utvecklas.Vill du vara med och påverka utvecklingen i en av Skånes mest spännande städer? Välkommen med din ansökan!2021-06-27Vill du vara med och utveckla både elever och verksamhet på vår Resursskola?Vi söker en kunnig och engagerad lärare för undervisning i åk 6-9. Vi ser främst en behörighet inom ämnena svenska/engelska men även annat är av intresse så tveka inte att söka till vår fantastiska verksamhet.Du som pedagog kommer att ansvara för undervisningen i mindre grupper, att tydliggöra och individanpassa utbildningen för eleverna är en central uppgift. Viktigt i detta arbete är att stödja eleverna att hitta livslånga strategier med målsättningen att eleverna ska bli så självständiga som möjligt i ett längre perspektiv.Du kommer att ha ett nära samarbete med dina kollegor där ni tillsammans organiserar verksamheten med syftet att skapa en balans, med undervisning och kunskap i fokus, samtidigt som social färdighetsträning är centralt för elevernas resa mot självständighet och vidare studier. Frekventa uppföljningar och systematiska kunskapsanalyser är viktiga delar av ditt uppdrag. I uppdraget ingår mentorskap för ett fåtal elever med ansvar för utvecklingssamtal samt regelbundna samtal med vårdnadshavare och de aktörer som är knutna till eleven.Lärarlegitimation