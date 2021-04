Grundskollärare åk 3-9 textilslöjd till Klagshamnsskolan - Malmö kommun - Grundskolelärarjobb i Malmö

Prenumerera på nya jobb hos Malmö kommun

Malmö kommun / Grundskolelärarjobb / Malmö2021-04-13Ref: 202109472021-04-13Nu saknar vi en medlem till vårt slöjdteam. I din roll som grundskollärare hos oss på Kalagshamnsskolan kommer du att undervisa i textilslöjd i åk 3-9. Du ingår i ett ämneslag bestående av praktisktestestiska lärare och har din tillhörighet ett arbetslag med lärare med olika ämneskombinationer som undervisar åk 7-9. Vi lägger stor vikt vid samplanering och sambedömning kollegor mellan.I ditt uppdrag kan det även komma att bli aktuellt med ett mentorskap mot några av våra elever. I din roll som mentor har du ett specifikt ansvar över en grupp elever som du därigenom får möjligheten att följa närmre i deras studieutveckling och personliga mognad. Som mentor informerar och håller du elevens vårdnadshavare underrättade om elevens studieutveckling genom regelbundna utvecklingssamtal.Du som söker är legitimerad grundskollärare med behörighet att undervisa i textilslöjd. Som person är du öppen, flexibel, trygg och lyhörd och sätter ett stort värde i kollegialt samarbete. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att undervisa i textilslöjd. Hos oss värnar vi om att skapa goda relationer till elever, vårdnadshavare och kollegor vilket kräver att du har en god kommunikativ förmåga.Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag.Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.Välkommen med din ansökan!Om arbetsplatsenKlagshamnsskolan är en skola som är belägen i Klagshamn strax söder om Malmö. Vi har naturen inpå knuten med sjö, skog, strand och hav på nära avstånd. På Klagshamnsskolan går cirka 800 elever från förskoleklass till åk 9 och nästan 90 personer arbetar här hos oss. Skolan är uppdelad på två skolbyggnader; Klagshamnsbyggnaden där vi i år har årskurserna F och 1 samt Strandbyggnaden där vi i år har årskurserna 2-9. Ledningsgruppen består av rektor, tre biträdande rektorer och en administrativ chef. Skolan präglas av ett positivt klimat mellan kollegor och mellan elever och vuxna på skolan. Vi samarbetar alla för att skapa en skola där alla känner sig sedda och bekräftade. All vår verksamhet vilar på vetenskaplig grund. Om du arbetar hos oss får du möjlighet att vara med och påverka, utvecklas och utmanas i ett kollegium med en bredd av erfarenheter och kompetenser. Du kommer bli en värdefull medarbetare på vår skola. Skolans vision präglas av våra ledord, kunskap, glädje, trygghet och självständigt tänkande! Varmt välkommen med dig ansökan!Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med 80 skolor, 6200 medarbetare och 33 900 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans- varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?Information om tjänstenAnställningsform: TillsvidareanställningOmfattning: 100%Antal tjänster: 1Tillträde: Enligt överenskommelseEnligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på https://polisen.se/tjanster-tillstand/blanketter/. Blanketten finns i kategorin Belastningsregistret och heter Skola, förskola eller barnomsorg - Belastningsregistret.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta nedan nämnda kontaktpersoner.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-27Malmö kommun5688100