Grundskollärare 7-9
2025-09-17
Dina arbetsuppgifter
Nu har du chansen att söka en spännande tjänst hos oss på Värner Rydénskolan 7-9.
Vi söker en engagerad och kunnig grundskollärare i matematik och teknik för undervisning i åk 7-9. Som lärare hos oss arbetar du både med undervisning i helklass och med mindre elevgrupper, där du anpassar undervisningen utifrån elevers behov och åtgärdsprogram. Du blir en del av ett arbetslag där samarbete och kollegialt lärande står i fokus. Tillsammans med erfarna och kunniga kollegor delar du på mentorskapet i den årskurs du är mentor för, vilket innebär att du också bidrar till att skapa en trygg och utvecklande miljö för våra elever.
Genom en kreativ och elevnära undervisning arbetar du med att hitta strategier som stärker elevernas lärande och bidrar till deras personliga utveckling. Du planerar, genomföra och följa upp undervisning i matematik och teknik enligt gällande läroplan och styrdokument. Du använder varierade undervisningsmetoder för att möta olika elevers behov samt deltar aktivt i arbetslaget och bidrar till skolans utveckling. Tillsammans skapar vi en verksamhet som möter skolans elever och vårdnadshavare på bästa sätt utifrån deras behov!Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad lärare med behörighet för undervisning mot åk 7-9 i ämnena matematik och teknik. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta som lärare ser vi det som meriterande. har du rfarenhet av arbete med elever i behov av särskilt stöd är de också meriterande. Du har en god insikt i och kunskap om skolans styrdokument och kan på ett effektivt sätt använda dem i ditt dagliga arbete. Vidare har du en god didaktisk och pedagogisk förmåga och kan därför leda och organisera ditt arbete för att skapa en studiero och en god lärandemiljö åt våra elever under hela deras skoldag.
Utifrån evidensbaserad forskning kan du utveckla ditt arbete och med en god kännedom och vana arbetar du effektivt med relevanta digitala verktyg. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan.
För att passa som grundskollärare hos oss är det viktigt att du visar lexibilitet, samarbetsförmåga och vilja att bidra till ett positivt arbetsklimat. Som person har du god samarbetsförmåga och arbetar för goda relationer med våra elever, deras vårdnadshavare och alla dina kollegor på skolan. Vidare har du ett öppet och prestigelöst förhållningssätt i ditt arbete, du är rak och tydlig i din kommunikation och räds inte för att be om hjälp samt har elevernas behov i fokus.
Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
Värner Rydénskolan består av två skolenheter, F-6 och 7-9, samt fritidshem och har idag cirka 400 elever. Vi är en skola som befinner oss på en resa mot ökad måluppfyllelse för våra elever. Genom tydliga strukturer, engagerade pedagoger och ett fokus på lärande och trygghet arbetar vi målmedvetet för att alla elever ska nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. För våra äldre elever erbjuder vi dessutom en uppskattad E-sportsprofil, vilket gör att vi kan möta deras intressen på ett nytt och modernt sätt och samtidigt bidra till ökad motivation och samhörighet. Som medarbetare på Värner Rydénskolan blir du en del av ett engagerat och samarbetsinriktat kollegium där vi värdesätter utveckling, samarbete och ett öppet klimat. Här får du både stöd och möjlighet att utveckla din undervisning - och vara med och göra verklig skillnad för våra elever.
Grundskoleförvaltningen - stadens största förvaltning med ca 80 skolor, 6300 medarbetare och 36000 elever erbjuder en arbetsplats för alla. Här vill vi växa, utvecklas och utmanas i vårt lärande tillsammans - varje dag. Vi ser till att alla får en god arbetsmiljö och satsar på ledarskap. Tillsammans arbetar vi alla för varje elevs bästa skola!
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: 2026-01-07Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister vid anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. Blankett för att beställa utdraget finns på: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta kontaktpersonerna i annonsen. Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
Biträdande rektor
