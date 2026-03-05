Grundskollärare
Karriärguiden Group Sweden AB / Grundskollärarjobb / Stockholm Visa alla grundskollärarjobb i Stockholm
2026-03-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karriärguiden Group Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du nyfiken på nästa steg i karriären? Vi söker nu engagerade och kompetenta grundskollärare för vår kunds räkning.
Vi söker dig som...
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är en trygg och tydlig ledare i klassrummet. För att vara aktuell för tjänsterna ser vi att du:
Är legitimerad lärare. Vi söker dig som har lärarlegitimation med behörighet för undervisning i grundskolan (F-3, 4-6 eller 7-9). Vi välkomnar både dig som är nyutexaminerad och dig med flera års erfarenhet i yrket.
Har god samarbetsförmåga. Du trivs med att arbeta i arbetslag och samverka med kollegor, elevhälsoteam och skolledning för att skapa en god lärmiljö.
Är pedagogisk och strukturerad. Du har förmågan att planera och anpassa undervisningen utifrån elevernas olika förutsättningar och behov, samt skapa studiero och engagemang.
Är en god kommunikatör. Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift. En central del av arbetet är att bygga goda relationer med vårdnadshavare och kommunicera kring elevernas utveckling.
Har eleven i fokus. Du arbetar relationsskapande och utgår ifrån att alla elever kan lyckas. Du ser varje individs potential och arbetar aktivt med värdegrundsfrågor.
Exempel på arbetsuppgifter
Undervisning: Planera, genomföra och utvärdera undervisningen i dina ämnen utifrån läroplanen (Lgr22) och gällande kursplaner.
Mentorskap: Ha mentorsansvar för en grupp elever, vilket innefattar utvecklingssamtal, kontakt med hemmet och ansvar för elevernas sociala situation och trygghet.
Bedömning och betyg: Arbeta med formativ bedömning för att främja elevernas lärande samt myndighetsutövning i form av betygssättning (för årskurs 6-9).
Extra anpassningar: Identifiera behov av och utforma extra anpassningar i undervisningen för elever som behöver särskilt stöd.
Dokumentation: Dokumentera elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse i skolans lärplattform (t.ex. SchoolSoft, Unikum, InfoMentor).Publiceringsdatum2026-03-05Så ansöker du
Ansökan görs på Skoljobbsmässan Kulturhuset, Stockholm - 18 mars
Alternativt på info@skoljobbsmassan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karriärguiden Group Sweden AB
(org.nr 559486-8696)
111 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Skoljobb.se Jobbnummer
9780189