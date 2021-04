Grundlärare med inriktning mot fritidshem - Pysslingen Förskolor och Skolor AB - Förskollärarjobb i Stockholm

Med 30 års erfarenhet av lärande står Pysslingen Skolor för både tradition och nytänkande. Idag finns det 25 grundskolor inom Pysslingen, flertalet med integrerade förskolor och fritidshem. Skolorna har olika pedagogiska inriktningar men ett gemensamt fokus på hög kvalitet, elevernas välmående och strategier för bättre lärande. Varje skola är unik som skola och som arbetsplats, vilket ger våra medarbetare stor möjlighet att påverka sin vardag och bidra till skolans utveckling. Pysslingen Skolor är en del av AcadeMedias grundskolor.2021-04-06VÄLLINGBY PARK bedriver verksamhet i ljusa fina lokaler. Här kan elever gå från förskola upp till åk 6.Vi har bra storlekar på våra klasser som ofta delas in i mindre arbetsgrupper. Förskolan har tre avdelningar indelade i mindre grupper efter behov och undervisningens innehåll. Alla elever och barn har goda förutsättningar att bli sedda och utvecklas utifrån sina förutsättningar. Skolgården utvecklas ständigt och närheten till grönområden utnyttjas flitigt.Om du vill veta mer om Pysslingen Vällingby Park kan du gå in på vår hemsida, www.pysslingenskolor.se/vallingbypark/ Legitimerad grundlärare med inriktning mot fritidshem sökes.Ditt uppdrag:Tillsammans med övriga kollegor i arbetslaget organiserar du för en meningsfull fritid som stimulerar eleverna utifrån läroplanen. Utifrån elevens individuella behov stimulerar du till meningsfulla aktiviteter. Samverkan mellan pedagoger och vårdnadshavare är en viktig del i arbetet. I ditt uppdrag ska du planera, genomföra och utvärdera ert arbete i fritidsverksamheten.Du är en erfaren, trygg och legitimerad grundlärare med inrikting mot fritidshem. Du är van vid att arbeta mot fritidshemmets kursplan för att öka kvalitèn med fokus mot "det bästa fritidshemmet" som blir alla elevers självklara val. Du har tidigare arbetat med heldagslärande och kopplar ihop hela skoldagen så en röd tråd går igenom hela dagen från första lektionen i skolan till sista lektionen på fritidshemmet. Du ser fördelarna med en mångkulturell skola och ser elevernas olikheter som en tillgång samt har god förmåga att utveckla goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har ett tydligt pedagogiskt ledarskap där du arbetar med att skapa inkluderande lärmiljöer samt ger alla elever möjlighet att lyckas utifrån deras förutsättningar.Vi erbjuderVi erbjuder en utvecklande arbetsmiljö där det inom Pysslingen finns många karriärvägar. Genom vårt utvecklingsarbete får du utmana dina kollegor och låta dig själv utmanas och växa med fokus på hög kvalitet och glädje. Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Tillträde 2020-08-10.