Grundlärare i fritidshem till Gunnesboskolan
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2026-06-18
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Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som grundlärare i fritidshem arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen i enlighet med gällande styrdokument och arbetar aktivt med att utveckla fritidshemsverksamheten. Tillsammans med arbetslaget ansvarar du för att skapa en trygg miljö för eleverna, under skoltid såväl som på fritidshemmet.
På Gunnesboskolan får eleverna möta stationsarbete från förskoleklass ute i verksamheten. Stationsarbete bidrar till varierande och lustfylld undervisning när eleverna inte arbetar med samma moment en hel lektion. Eleverna är aktiva under hela lektionen när de får byta och arbeta med olika moment. De naturliga rörelsepauser vid byte av station, gör att eleverna blir mer uthålliga. Vi skapar mindre undervisningsgrupper där läraren hinner se alla elever och har större möjlighet att räcka till samt ge stöd till alla elever.
Tjänsten innefattar arbetsuppgifter som resurs åt elev i förskoleklass under skoldagen.
Vi söker dig
Vi söker dig som är legitimerad grundlärare i fritidshem. Tidigare erfarenhet av yrket är meriterande.
För att trivas och göra ett bra arbete hos oss behöver du vara flexibel och ha lätt för att samarbeta med såväl personal som elever och vårdnadshavare. Du har erfarenhet av att möta elever med olika språklig bakgrund och varierande förkunskaper. Tidigare erfarenhet av arbete med elever med NPF är starkt meriterande.
I rollen som pedagog är du en tydlig ledare och arbetar aktivt med att hitta olika vägar för att skapa engagemang och delaktighet bland dina elever. Din kommunikativa förmåga är mycket god och du har väl fungerande relationer med såväl elever som vårdnadshavare.
Du är professionell i din yrkesroll och tar ansvar för att arbeta med ständiga förbättringar. Du är bekväm med att använda digitala verktyg i undervisningen, det verktyg eleverna arbetar med är iPad.
Vi har valt att ersätta det personliga brevet med urvalsfrågor, dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. I denna rekrytering har vi även valt att tillämpa löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Gunnesboskolan består av två delar, Gunnesboskolan F–6 med fritidshem och Gunnesboskolan 7–9. F-6 delen består av två paralleller och har cirka 300 elever.
Gunnesboskolan ligger i norra lund och har bra kollektivkommuniktioner. Tågstation ligger med några minuters promenadavstånd. Bussförbindelse finns precis vid skolan.
Vi lägger stor vikt vid att synliggöra elevernas utveckling och lärande, både för eleverna och för vårdnadshavaren. Vi värdesätter ett ömsesidigt samarbete med vårdnadshavarna för att på bästa sätt utveckla och utmana våra elever så långt som möjligt enligt utbildningens mål.
Vi strävar efter hög måluppfyllelse för att ge alla elever goda möjligheter inför framtida studier och kommande arbetsliv. På Gunnesboskolan har vi ett språkutvecklande arbete i alla ämnen samt på skolans kompensatoriska uppdrag.
På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.
För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret.
Polisen: Beställ utdrag ur belastningsregistret
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
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222 37 LUND Arbetsplats
Barn- och skolförvaltningen Kontakt
biträdande rektor
Linda Mårtensson linda.martensson3@lund.se 046-3597456 Jobbnummer
9970533