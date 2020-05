Grundlärare i fritidshem till Apelgårdsskolan - Malmö kommun - Förskollärarjobb i Malmö

Malmö kommun / Förskollärarjobb / Malmö2020-05-28Ref: 20201323 ArbetsuppgifterPå Apelgårdskolan arbetar vi för "Varje elevs bästa, i varje elevs bästa skola". Vi sätter eleven i centrum och för att det skall fungera är det avgörande att vår personal får rätt förutsättningar för att kunna göra det möjligt. Vår absoluta övertygelse är att om personalen har det bra kommer eleverna också att ha det bra.Nu söker vi fler grundlärare i fritidshemmet till vår verksamhet och undrar om du är den vi söker?Vill du få ägna dig åt i huvudsak fritidshemmets verksamhet och rastverksamhet?Tycker du att det är självklart att man som fritidspedagog har ett längre sammanhängande pass med gemensam planering för all personal på fritids en fm/vecka?Värdesätter du ett tryggt och tillitsfullt arbetsklimat?Brinner du för utomhuspedagogik, lek, rörelse, digitalt lärande, bild och form, musik och drama eller teknik?Gillar du att tillsammans med eleverna arbeta utforskande, laborativt och praktiskt?Vill du arbeta i en lärande organisation som präglas av kollegialt lärande?Är det naturligt för dig att hjälpa eleverna se sig själva och sina styrkor?Värdesätter du ett samarbete med olika pedagogiska kompetenser där ni har elevens hela dag i fokus?Om ovanstående stämmer överens på dig och hur du vill arbeta i rollen som grundlärare i fritidshemmet kan du vara den vi letar efter.2020-05-28För tjänsten är du legitimerad grundlärare i fritidshemmet, vi ser det som väldigt meriterande i det fallet du även är behörig i musik. Är du utöver det nyfiken på nya utmaningar? Ta då chansen att börja jobba hos oss och få möjligheten att vara del av en skola som står inför en nystart med positiva kollegor och en skolledning som gillar utveckling och vill driva fritidshemmet framåt. Så varmt välkommen med din ansökan så hoppas vi att vi ses och får chansen att prata vidare med dig!Välkommen med din ansökan!Om arbetsplatsenVälkommen till oss på Apelgårdsskolan! Vi är en F-9 skola med cirka 350 elever i nordvästra delen av Rosengård i anslutning till fina grönområden. På Apelgårdsskolan sätter vi ett stort fokus på samarbete och har höga förväntningar på varandra. Vi arbetar systematiskt tillsammans med ett målinriktat utvecklingsarbete där språkutvecklande ämnesundervisning, elevdelaktighet och samarbete mellan skola och omvärlden är några av våra prioriterade utvecklingsområden.Hos oss är ett kollaborativt lärande och ett kollegialt arbetssätt medel att utveckla sig själv, kollegiet och eleverna. Vi arbetar också mycket med digitalisering och teknologi som vi ser är viktiga acceleratorer för lärandet.Delta i skapandet av varje elevs bästa skola - du också!Med respekt, engagemang och kreativitet skapar grundskoleförvaltningen de bästa förutsättningarna för alla medarbetare. Vi arbetar tillsammans i vårt övergripande uppdrag med att ge alla Malmös 30 000 elever samma möjligheter att lyckas och nå goda resultat i skolan. Gör skillnad tillsammans med 5 500 kollegor och var en del av grundskoleförvaltningens positiva utveckling!I Malmö stad arbetar vi med respekt, engagemang och kreativitet för att utveckla Malmö. Vi har Sveriges viktigaste jobb. Hos Malmö stad finns framtidens arbetsplats. Här gör vi skillnad. Vi skapar en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar stad. Vill du vara med och påverka?Information om tjänstenAnställningsform:TillsvidareanställningOmfattning: HeltidAntal tjänster: 1Tillträde: tillträde enligt överenskommelseOm du har sökt tjänster i Malmö stad tidigare så kanske du märker att du till denna tjänst söker på ett nytt sätt, via ett nytt rekryteringssystem. Vi byter rekryteringssystem för att de ska var enklare för dig att söka våra tjänster. Om du har sökt i vårt tidigare system Visma Recruit, och vill återanvända din ansökan i denna rekrytering kan du logga in på ditt konto i Visma Recruit och ladda ner ditt tidigare CV och personliga brev.Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss kontakt med media-säljare, rekryteringssajter och liknande.Malmö Stad strävar efter att medarbetarna ska avspegla den mångfald som finns bland befolkningen. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.För att skicka in din ansökan, klicka på ansök nedan. Har du några frågor gällande tjänsten kontakta ovan nämnda kontaktpersoner.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-06-21Malmö kommun5244109