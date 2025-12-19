Grundlärare i fritidshem
2025-12-19
Vill du jobba i den lilla kommunen med de stora möjligheterna?
Varmt välkommen till oss i Munkedals kommun!
Kultur- och utbildningsförvaltningen vill erbjuda den utbildning, omsorg och inspiration som våra små och stora medborgare behöver genom livets olika utvecklingsskeden. Kultur och utbildningsförvaltningen består av två avdelningar - avdelning skola och avdelning förskola och kultur och fritid. I verksamheterna inom avdelning skola ingår alla skolformer från förskoleklass till vuxenutbildning samt elevhälsan. Avdelning förskola innefattas av kommunens alla förskolor och dagbarnvårdarna samt kultur och fritid bestående av bibliotek, kulturskolan och ung fritid.
Vill du vara med och lägga grunden för våra barns framtid? Vi söker nu en grundlärare i fritidshem för ett vikariat.
Som grundlärare i fritidshem hos oss i natursköna Hedekas får du en unik möjlighet att forma och lägga grunden för våra barns framtid i en inspirerande miljö. Du kommer att spela en central roll i att skapa en trygg och kreativ atmosfär där varje barn kan trivas, växa och utvecklas på sitt sätt. I vårt fritidshem arbetar vi tillsammans i nära kontakt med skolan, för att främja lärande och gemenskap genom varierade aktiviteter och stimulerande undervisning.
Hos oss får du chansen att vara en del av en liten kommun med stora möjligheter där du kan göra skillnad. Välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
Vi erbjuder dig
- Ett stimulerande arbete med möjlighet att påverka dina arbetstider.
- Möjlighet att växa och utvecklas i en miljö som värdesätter engagemang, ledarskap och samarbete. Vi
Beskrivning av arbetet
Som vikarierande grundlärare i fritidshem på Hedekas skola, i Munkedals kommun har du en inspirerande och varierad arbetsdag där du får möjligheten att forma och utveckla barnens fritid. Ditt uppdrag omfattar både stöd och stimulans vilket innebär att du kommer skapa, planera och leda meningsfulla aktiviteter som främjar både barnens sociala och emotionella utveckling samt stimulerar deras kreativitet och nyfikenhet. Du bygger starka relationer med barnen genom att vara lyhörd och närvarande, vilket ger dem en trygg och rolig miljö. Du arbetar både självständigt och i team med andra pedagoger för att säkerställa en strukturerad och kvalitativ undervisning samt engagerar dig i samarbetet med föräldrar och övrig personal för att följa och stödja varje barns individuella behov.
Du kommer att spela en avgörande roll i barnens liv och därigenom göra skillnad varje dag. Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team!
Vi söker dig som
- är utbildad grundlärare i fritidshem eller fritidspedagog, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren anser likvärdig.
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss och våra elever. Vi söker dig som är självständig, tar eget ansvar för din undervisning och har förmåga att leda och organisera. Din samarbetsförmåga och ditt relationella förhållningssätt gör att du kan skapa starka band med både elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har en naturlig ledarskapsförmåga och kan inspirera och motivera barnen i deras lärande och utveckling.
Vi vill informera dig om
- Tjänsten är ett vikariat under perioden 1 februari - 12 juni 2026
- För att bli aktuell för anställning vill vi att du uppvisar ett utdrag från belastningsregistret
För att bli aktuell för anställning krävs det att du vid intervjutillfället:
• visar giltig ID-handling
• vid behov uppvisar en kopia av ditt betyg/examensbevis
• har rätt att arbeta i Sverige och kan uppvisa giltigt arbetstillstånd
• vid behov uppvisar giltigt körkortstillstånd
• vid behov uppvisar giltig yrkeslegitimation
Vid vissa tillsättningar sker säkerhetsprövning. Om du bli aktuell för en sådan tjänst krävs det att du:
• genomgår och godkänns vid en säkerhetsprövning
Du behöver i vissa fall vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökanden med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Vår kommun
Munkedals kommun ligger belägen mellan Göteborg och Oslo. Pendlingsmöjligheterna är många tack vare närheten till motor- och järnväg. Kommunen har ca 10 350 invånare och inom kommunens organisation arbetar cirka 900 medarbetare. Munkedal omges av fantastisk natur från det typiskt bohuslänska med salta bad och dramatiska berg till vacker fjällnatur med bra fiske- och vandringsmöjligheter. Vi har ett välmående näringsliv med stor potential, föreningar inom varierade områden, ett stort utbud av aktiviteter och mycket mer. Allt detta tillsammans med vår organisation och alla våra invånare utgör det grunden för vad som gör vår kommun till det den är.
Tillsammans är vi Munkedals kommun!
Varmt välkommen med din ansökan - vi ser fram emot att höra från dig!
