Montessori Mondial bedriver en modern och resultatinriktad montessoripedagogik med specialistutbildade lärare och optimala lärmiljöer. Montessori Mondial är en del av AcadeMedias grundskolor.
Grundlärare fritidshem till Montessori Mondial Malmö
Vill du arbeta i en skola där elevernas perspektiv värdesätts? Vi vet att struktur ger trygghet, att arbetsro skapar möjligheter och att respekt bygger självkänsla. Med beprövad Montessoripedagogik och moderna metoder ser vi till att eleverna når sina mål samtidigt som de lär sig att ta ansvar och lita till sin egen förmåga.
Skolan har ca 260 elever från åk f-9. Till vårterminen är fritidshemmet delat på tre avdelningar, f-1, 2-3 och 4-6
Din profil och ditt uppdrag
Vi söker dig som är legitimerad grundlärare i fritidshem med ett stort personligt engagemang för lärande, kollegialt lärande och att utveckla våra elevers kunskap. Montessoriutbildning är ett stort plus! Du är lyhörd och vill vägleda eleverna inför framtiden. Du är också strukturerad och har lätt för att bygga relationer med elever. Du har legitimation med behörighet att undervisa i fritidshem och gärna med behörighet att undervisa i eller intresse för hemkunskap. Du har erfarenhet av arbete som grundlärare i fritidshem eller fritidspedagog och du har arbetat med elever i årskurs F-6. Du har god kunskap om skolans styrdokument och tillämpar dem i det dagliga arbetet. Du är kreativ och kan anpassa ditt förhållningssätt, dina metoder och dina pedagogiska verktyg utifrån både individuella behov och gruppens behov. Du utvecklar undervisningen till att vara inspirerande, rolig och utmanande, och du ser varje elev utifrån ett helhetsperspektiv med en positiv elevsyn. Du har ett professionellt förhållningssätt, en god samarbetsförmåga och ett tydligt ledarskap både i undervisningen och i fritidsverksamheten. Du arbetar utifrån evidensbaserad forskning och använder relevanta digitala verktyg på ett tryggt och effektivt sätt. Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, är ett krav. För att trivas hos oss ser du ditt uppdrag som viktigt, relationellt, utvecklande och meningsfullt. Du är stolt över ditt yrke och bidrar till att skapa en fritidsmiljö som är lärande, stimulerande och rolig.
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader (såvida du uppfyller Skollagens krav på behörighet). Omfattning 100 procent. Tillträde 7 januari 26.
Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor, Ann Johansson mail: ann.johansson@montessorimondial.se
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
