Grundlärare F-3
2025-11-10
Vill du ge våra yngsta elever den bästa möjliga starten i livet? Nu söker vi lärare till årskurs F-3 som vill göra skillnad - både här och nu, och på längre sikt.
Som lärare i årskurs F-3 får du vara både ledare och vägvisare - den vuxna som ger trygghet, bygger tillit och samtidigt delar glädjen i elevernas första stora lärande. Tillsammans med engagerade kollegor skapar du en skolmiljö där barn får växa, utvecklas och lägga grunden för resten av sin utbildningsresa.
DIN ROLL
Som lärare i årskurs F-3 blir du en viktig del i elevernas första skolår. Du planerar, genomför och följer upp undervisningen och du ser till att varje elev får det stöd och de utmaningar som behövs för att lyckas. Fokus ligger på att utveckla elevernas förmågor inom läsning, skrivning och matematik, men också på att skapa en trygg och inspirerande miljö där barnen kan utvecklas både socialt och personligt.
En stor del av ditt arbete handlar om samarbete - med kollegor, elever och vårdnadshavare - där ni tillsammans hittar lösningar för att skapa bästa möjliga förutsättningar för eleverna.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker dig som har lärarlegitimation för årskurs F-3. Är du i slutskedet av din utbildning och väntar på legitimation är du också välkommen att söka.
För att trivas i rollen behöver du ha en genuin vilja att arbeta med barn, kunna inspirera och engagera i klassrummet och samtidigt vara en trygg och tydlig ledare. Du uppskattar samarbete, ser möjligheterna i att utveckla verksamheten tillsammans med andra och möter olikheter med öppenhet och respekt.
För att arbeta inom Utbildning och arbetsmarknads verksamheter krävs att du lämnar ett utdrag från belastningsregistret. Du beställer själv utdraget för skola och barnomsorg hos Polisen (https://polisen.se/).
Det är giltigt ett år och måste därefter förnyas.
DIN NYA ARBETSPLATS
Skellefteå har utvecklats snabbt de senaste åren. Här får du det bästa av två världar - en växande stad full av möjligheter och samtidigt närhet till naturens lugn.
När du söker till oss söker du inte till en specifik skola, utan blir en del av hela vår gemensamma skolorganisation. I samband med din ansökan anger du vilka skolor du är intresserad av, och vi matchar dig mot de tjänster där din kompetens och dina önskemål passar bäst.
Nedan kan du se de aktuella behoven - notera att dessa kan komma att förändras:
• Ersmarksskolan - avser vikariat VT -26
• Floraskolan - avser vikariat VT -26
• Kusmarksskolan - avser vikariat VT och HT -26
Som huvudman för grundskolan har Skellefteå kommun det övergripande ansvaret för att varje elev får en likvärdig utbildning. Tillsammans arbetar vi för att ge alla barn de bästa förutsättningarna att växa, lära och lyckas - nu och i framtiden.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på. Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/lonestatistik-)
för olika yrkesroller i kommunen.
