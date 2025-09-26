Grundlärare 1-3
Kärrdalsskolan söker grundlärare 1-3, gärna med Sva-kompetens
Kärrdalsskolan är en liten F-6 som ligger mitt i ett bostadsområde med närhet till både skog och sjö.
Skolan har i nuläget 10 klasser från F-6.
Vi är stolta över att vi de senaste 4 åren har haft finalister med i Sollentunas pedagogpriser
Nu behöver vi en ny medarbetare i vårt 1-3 arbetslag.
Beskrivning av tjänsten:
- Heltid
- ferietjänst
- Mentorsskap i en av våra tvåor
- Undervisning i sv, ma, eng och SO i klassen samt SO i parallellklassen
Kvalifikationer och krav:
Du
- har legitimation för åk 1-3
- har erfarenhet av att undervisa aktuella årskurser
- har gärna legitimation samt erfarenhet av att undervisa i Sva
- har gärna legitimation samt erfarenhet av att undervisa i Sva
- är bra på och gillar att anpassa din undervisning till alla elever i klassen
Vi söker dig som vill vara en aktiv medarbetare i vårt arbetslag.
Du är bra på att samarbeta och kommunicera med såväl elever, vårdnadshavare som kollegor.
Välkommen till en skola där du har goda möjligheter att påverka!
