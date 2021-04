Growth & Development manager - ÅF Pöyry AB - Byggjobb i Hässleholm

ÅF Pöyry AB / Byggjobb / Hässleholm2021-04-06Om jobbetRegion SYD Project Management är under tillväxt och söker nu en ledare och strategisk nyckelperson. Välkommen att axla en utmanande roll som ställer stora krav på - och ger stora möjligheter till den som vågar.Vem är du?Är du redo för en spännande utmaning i ett dynamiskt Team?Är du driven och engagerad samt övertygad om att ledarskapet är en viktig del i en lyckad byggprocess?Är du omgiven av goda relationer och den person man gärna rekommenderar till en vän eller kollega?Vi söker dig som förstår vikten av kommunikation och samordning såväl internt i företaget som med kunden och övriga intressenter. I ditt team är det lätt att prioritera och alla vet vad som förväntas av dem. Vi tror att du har ett brett kontaktnät inom branschen och lång erfarenhet av att initiera och göra affärer, gärna i programskede. Du är van vid att rekrytera och fatta beslut. Vi vill att du trivs med ett högt arbetstempo samt värderar relationen med kunden och dina medarbetare högt. Du är driven och levererar med kvalitet.Vi ser gärna att du har 5 till 10 års erfarenhet av ledarskap/affärsutveckling och meriterande är om du har kompetens inom projektledning. Erfarenhet från Byggbranschen kommer att behövas men lika viktigt är att du är rätt person för vårt Team och för det som ska göras. Vi tror och hoppas att du är modig, effektiv, rolig, strategisk, analytisk, handlingskraftig, trygg samt en duktig och omtyckt ledare.Vi erbjuderSyftet med rekryteringen ärAtt bygga och utveckla en sektion för Project Management i området Kristianstad/HässleholmAtt stärka och utöka samarbetet mellan två affärsområden, Buildings och Project ManagementAtt öka vår marknadsandel i och kring Kristianstad, Hässleholm, Karlskrona, Kalmar.Tillsammans arbetar vi aktivt med marknadsutveckling, analys och förvärv. Du har budget och personalansvar för den grupp du bygger upp. Vi på Project Management Region Syd vill tro att vi är lite modernare, lite modigare och att vi med glimten i ögat och genom frihet under ansvar skapar en riktigt trevlig arbetsplats. Möjlighet till placering i Kristianstad eller Hässleholm. Vill du vara med på vår resa? I så fall är du välkommen till oss på AFRY Project Management i Syd. Urval sker löpande men vi ser gärna din ansökan senast 17 maj.Vi söker dig som vill vara en del av AFRYs framgångssaga. Brinner du för teknisk utveckling? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen? Då kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt världen över.AFRY är rankat som en av Sveriges mest populära arbetsgivare bland ingenjörer. Hos oss är du med och utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom infrastruktur, energi och industri. Just nu söker vi marknadens vassaste kompetens som tillsammans med oss vill skapa framtidens samhälle. Vi hoppas också att du kommer lära dig lika mycket av oss som vi kommer göra av dig.2021-04-06AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.Vi är 17 000 hängivna experter inom områdena infrastruktur, industri och energi, som arbetar över hela världen för att skapa hållbara lösningar för kommande generationer.Making Future.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-17ÅF Pöyry AB5674360