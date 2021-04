Grill kock - A.M Teleborg AB - Restaurangbiträdesjobb i Växjö

A.M Teleborg AB / Restaurangbiträdesjobb / Växjö2021-04-08Grill kock sökes till kungsgrillenKungsgrillen Teleborg är en mångkulturell Restaurang i centrala Teleborg. Vi söker en medarbetare kock som kan laga turkiska och arabiska rätter. Vi vill ge det bästa som möjligt av oss till våra gäster. Vi söker dig som har minst 1 års erfarenhet av turkiska & arabiska maträtter såsom shish kebab, diverse grill rätter, lahmbahjun mm. Vi fokuserar 100% på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Om du bor långt från arbetsplatsen så har vi möjlighet att skaffa boende till dig, men du själv ska står för hyreskostnader. Tjänsten är på heltid, vilket 8 timmar/dag fem dagar i vecka och semester enligt kollektivavtal.English:Kungsgrillen Teleborg in central of Teleborg town. We looking for an employe chef who can cook Turkish and Arabic dishes foods. We want to give the best possible of us to our guests. We are looking for you who have at least 1 year of experience of Turkish & Arabic dishes such as shish kebab, various barbecue dishes, lahmbahjun etc. You have to be stress-resistant, our focus 100% on your competence, not your other prerequisites. We are open to adapting the role or workplace to your needs. If you live far from the workplace, we have the opportunity to provide accommodation for you, but you are responsible for rental costs. The job its 100 % 8 h/day and 5 days in week.Öppen för allaVi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.2021-04-08Sista dag att ansöka är 2021-04-30A.M Teleborg ABSmedsvängen 7035254 Växjö5677566