Grävmaskinist till Storstockholm
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Anläggningsarbetarjobb / Stockholm Visa alla anläggningsarbetarjobb i Stockholm
2025-12-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Huddinge
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren och engagerad grävmaskinist till vår kund i Storstockholm
Har du minst fem års erfarenhet i yrket och vana av att arbeta med GPS och maskinstyrning? Då kan det här vara jobbet för dig!
Som grävmaskinist får du ett varierande arbete där du bland annat kommer att:
Utföra grov- och finplanering av mark
Arbeta med grävning, schaktning och förberedelse av ytor inför byggnation
Sköta dagligt underhåll och enklare service på grävmaskinen
Delta i planering och utveckling av arbetsmoment
Bidra till en säker och trivsam arbetsmiljö
Du arbetar nära kollegor och arbetsledare, vilket gör att noggrannhet, samarbetsförmåga och ansvarstagande är viktiga egenskaper.
Vi erbjuder
Tillsvidareanställning på heltid (inleds med provanställning upp till 6 månader som konsult via SC)
Trygg anställning i ett stabilt företag
Varierande projekt i Stockholm med omnejd
Arbetsmiljö med högt fokus på säkerhet och kvalitet
DETTA SÖKER VI
Har minst 5 års erfarenhet som grävmaskinist
Är van vid GPS och maskinstyrning
Har giltig maskinbehörighet för grävmaskin eller motsvarande erfarenhet
Har körkort och tillgång till bil
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har ett starkt säkerhetstänk och en lösningsorienterad inställning
Meriterande:
Utbildning i Arbete på väg
Kunskaper inom utsättning, grundläggning och VA-arbeten
Erfarenhet från arbete i tätbebyggda eller känsliga miljöer
Ansök idag!
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
123 61 FARSTA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Linara Valiulina linara.valiulina@studentconsulting.com Jobbnummer
9623629