Grävmaskinist till Storstockholm
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinförarjobb / Stockholm Visa alla maskinförarjobb i Stockholm
2026-01-23
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker nu en erfaren och engagerad grävmaskinist till vår kund i Storstockholm
Har du minst fem års erfarenhet i yrket och vana av att arbeta med GPS och maskinstyrning? Då kan det här vara jobbet för dig!
Som grävmaskinist får du ett varierande arbete där du bland annat kommer att:
Utföra grov- och finplanering av mark.
Arbeta med grävning, schaktning och förberedelse av ytor inför byggnation
Sköta dagligt underhåll och enklare service på grävmaskinen.
Delta i planering och utveckling av arbetsmoment.
Bidra till en säker och trivsam arbetsmiljö
Du arbetar nära kollegor och arbetsledare, vilket gör att noggrannhet, samarbetsförmåga och ansvarstagande är viktiga egenskaper.
Vi erbjuder tillsvidareanställning (inleds med provanställning upp till 6 månader som konsult via SC). Trygg anställning i ett stabilt företag. Varierande projekt i Stockholm med omnejd. Arbetsmiljö med högt fokus på säkerhet och kvalitet
DETTA SÖKER VI
Har minst 5 års erfarenhet som grävmaskinistÄr van vid GPS och maskinstyrning
Har giltig maskinbehörighet för grävmaskin eller motsvarande erfarenhet
Har körkort och tillgång till bilHar goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Har ett starkt säkerhetstänk och en lösningsorienterad inställning
Meriterande:
Utbildning i Arbete på väg
Kunskaper inom utsättning, grundläggning och VA-arbeten
Erfarenhet från arbete i tätbebyggda eller känsliga miljöer
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Ansök idag!
Har du frågor? Hör gärna av dig!
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
123 61 FARSTA Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Linara Valiulina linara.valiulina@studentconsulting.com Jobbnummer
9701262