Grävmaskinist till Storstockholm
2025-08-22
Vi söker en erfaren och engagerad grävmaskinist för vår kunds räkning inom Storstockholm. Har du minst fem års erfarenhet inom yrket och vana av att arbeta med GPS och maskinstyrning? Då kan du vara den vi söker!
I rollen som grävmaskinist kommer du att arbeta med varierande uppgifter såsom:
• Grov- och finplanering av mark
• Grävning, schaktning och att göra ytor redo för bygg
• Kontrollera och sköta dagligt underhåll av grävmaskin för att säkerställa tillgänglighet
• Delta aktivt i planering och förbättring av arbetsmoment
• Aktivt bidra till en säker och trivsam arbetsmiljö
Du jobbar nära andra yrkesarbetare och arbetsledare, så det är viktigt att du är noggrann, lyhörd och tar ansvar.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, som inleds med provanställning i upp till 6 månader. Arbetet sker i Stockholm med omnejd
Du erbjuds en trygg anställning i ett stabilt företag med uppdrag som innefattar varierande projekt på en arbetsplats med högt fokus på säkerhet och arbetsmiljö.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är erfaren och trygg i din roll som grävmaskinist med vana av GPS och maskinstyrning. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga och har en lösningsorienterad inställning med en vilja att göra ett bra jobb.
Det är avgörande att du har giltig maskinbehörighet för grävmaskin alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet. Du behöver även ha körkort och tillgång till bil. Du har ett gott säkerhetstänk och trivs i en miljö där struktur, ansvar och kvalitet uppskattas. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift, är ett krav.
Om du har utbildning i Arbete på väg ses detta som meriterande samt även kunskaper inom utsättning, grundläggning och VA-arbeten. Erfarenhet av arbete i tätbebyggda eller känsliga miljöer är ett plus
Ansök redan idag! Vi arbetar med löpande urval, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.
Har du frågor? Hör av dig!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
