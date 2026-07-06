Grävmaskinist med minst 5 års erfarenhet.
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2026-07-06
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Grävmaskinist sökes till AT-SCHAKT
AT-SCHAKT söker en erfaren grävmaskinist!
Vill du bli en del av ett växande företag där kvalitet, säkerhet och lagarbete står i fokus? Då kan du vara den vi söker.Publiceringsdatum2026-07-06Kvalifikationer
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet som grävmaskinist.
Erfarenhet av mark- och anläggningsarbeten.
God vana av schaktning, finplanering, ledningsarbeten och grundläggning.
Giltiga utbildningar och behörigheter som krävs för tjänsten.
God kunskap och erfarenhet av GSP-körning.
B-körkort är ett krav (BE är meriterande).
Vi söker dig som är
Ansvarstagande och noggrann.
Självständig men också en god lagspelare.
Serviceinriktad och lösningsorienterad.
Mån om att arbeta säkert och leverera arbete av hög kvalitet.
Vi erbjuder
En trygg anställning i ett växande företag.
Trevliga kollegor och en bra arbetsmiljö.
Konkurrenskraftiga villkor.
Möjlighet till utveckling inom företaget.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till info@atschakt.se
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
AT-SCHAKT Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05
E-post: info@atschakt.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare At-Schakt AB
(org.nr 556642-9964)
Returvägen 18 (visa karta
)
721 37 VÄSTERÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9993542