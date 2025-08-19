Grävmaskinist / Anläggningsarbetare
Sevelund AB söker grävmaskinist/anläggare
Vi på Sevelund AB växer och söker nu en erfaren grävmaskinist/anläggare som kan ta eget ansvar på arbetsplatsen.
Om jobbet
Arbetet är varierande och omfattar bland annat:
Körning av grävmaskin (2-10 ton)
Anläggningsarbete: sätta kantsten, lägga marksten och murar
Finplanering inför gräs och uteytor
Schaktning, dränering och återställning
Du kommer ofta arbeta självständigt eller i mindre team, så vi söker någon som kan planera och genomföra arbeten på egen hand med kvalitet och noggrannhet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av både maskin- och anläggningsarbete
Kan läsa ritningar och förstå helheten i ett projekt
Är lösningsorienterad och tar ansvar
Har B-körkort (krav)
Har maskinförarbevis (meriterande, men ej krav om du har lång erfarenhet)
Vi erbjuder
Varierande arbetsdagar med både små och större projekt
Möjlighet att arbeta med både maskin och hantverk
Ett mindre, sammansvetsat gäng där du får stort ansvar
Konkurrenskraftiga villkor enligt avtal
Intresserad?
Skicka en kort ansökan till work@sevelund.se
där du berättar lite om dig själv - vi värdesätter erfarenhet och vilja högre än fina papper.
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
