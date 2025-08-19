Grävmaskinist / Anläggningsarbetare

Sevelund AB / Maskinförarjobb / Stockholm
2025-08-19


Visa alla maskinförarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sevelund AB i Stockholm

Sevelund AB söker grävmaskinist/anläggare
Vi på Sevelund AB växer och söker nu en erfaren grävmaskinist/anläggare som kan ta eget ansvar på arbetsplatsen.
Om jobbet
Arbetet är varierande och omfattar bland annat:
Körning av grävmaskin (2-10 ton)
Anläggningsarbete: sätta kantsten, lägga marksten och murar
Finplanering inför gräs och uteytor
Schaktning, dränering och återställning

Du kommer ofta arbeta självständigt eller i mindre team, så vi söker någon som kan planera och genomföra arbeten på egen hand med kvalitet och noggrannhet.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av både maskin- och anläggningsarbete
Kan läsa ritningar och förstå helheten i ett projekt
Är lösningsorienterad och tar ansvar
Har B-körkort (krav)
Har maskinförarbevis (meriterande, men ej krav om du har lång erfarenhet)

Vi erbjuder
Varierande arbetsdagar med både små och större projekt
Möjlighet att arbeta med både maskin och hantverk
Ett mindre, sammansvetsat gäng där du får stort ansvar
Konkurrenskraftiga villkor enligt avtal

Intresserad?
Skicka en kort ansökan till work@sevelund.se där du berättar lite om dig själv - vi värdesätter erfarenhet och vilja högre än fina papper.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: work@sevelund.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Grävmaskinist".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sevelund AB (org.nr 559079-8780)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9466245

Prenumerera på jobb från Sevelund AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sevelund AB: