Grävmaskinist
Trädgårdsanläggare Hallblom AB / Maskinförarjobb / Uppsala Visa alla maskinförarjobb i Uppsala
2025-12-30
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trädgårdsanläggare Hallblom AB i Uppsala
, Enköping
eller i hela Sverige
Har du tidigare erfarenhet som grävmaskinist och är ute efter en ny utmaning? Vill du arbeta varierat mot olika typer av beställare och projekt? Är du dessutom en fena på att läsa ritningar? Då kanske du är vår nya grävmaskinist!
Trädgårdsanläggare Hallblom AB är en anläggningsfirma som jobbar med allt som har med utemiljö att göra. Nu söker vi ytterligare en erfaren och skicklig grävmaskinist till vårt team.Publiceringsdatum2025-12-30Dina arbetsuppgifter
Vi arbetar med allt från stora till små projekt. Rollen är baserad ute på fält på allt från parkmiljöer, skolor, brf:er och ute hos privatkunder. Markarbetena innefattar bland annat annat schaktning, justering och förberedelse av ytor. Under vinterhalvåret ingår även snöröjning i arbetsuppgifterna.
Om dig
Vi söker dig som kan arbeta både självständigt och i team och du kan läsa ritningar av olika slag. Som person är du kvalitetsmedveten och noggrann. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet inom branschen.
B-körkort samt yrkesbevis/förarbevis för grävmaskin är krav.
Anställningsform
Tillsvidareanställning, heltid (40 timmar/vecka)
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Arbetstider
Måndag-torsdag: 06:45-16:15
Fredag: 06:45-13:15Om företaget
Trädgårdsanläggare Hallblom AB är ett familjärt företag med hjärtat i Uppsala. Vi kombinerar hög kompetens inom anläggning, skötsel, stensättning, snickeri och projektering - och vi gör det med kvalitet, respekt och kreativitet. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, prestigelöshet och gemenskap. Här hjälps vi åt och har kul tillsammans!
Vi har kollektivavtal och goda möjligheter till kompetensutveckling. Hos oss är du en viktig del av helheten och vi strävar efter långsiktiga relationer med våra medarbetare.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 2026-01-18 men urval och intervjuer sker löpande - så vänta inte med din ansökan.
Vid frågor, kontakta gärna
Lina Sandstedt, 070-342 23 73 alt. lina@hallbloms.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Trädgårdsanläggare Hallblom AB
(org.nr 556396-3312)
Libro Ringväg 36 (visa karta
)
752 28 UPPSALA Arbetsplats
Hallblom AB, Trädgårdsanläggare Jobbnummer
9666511