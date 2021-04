Graphic design & Social media Coordinator - Qtym AB - Formgivarjobb i Karlstad

Qtym AB / Formgivarjobb / Karlstad2021-04-14Graphic design & Social media CoordinatorÄr du den som hittar röda tråden i företagets kommunikation? Har du en känsla för kvalitativt designade företagsmaterial, samt gillar att utveckla företages närvaro i Sociala medier? Då kan du vara Embracer Groups nya kollega. Teamet för Brand & Communication behöver nu förstärka med en Graphic design & Social media Coordinator.RollenI rollen som Graphic design & Social media Coordinator arbetar du främst med 2 områden, Grafisk design och Sociala medier. Du lägger ungefär 50 % av din tid på vardera, och en stor del av din vardag innebär arbetsuppgifter enligt nedan.Design: Embracer Group är ett publikt bolag och kommunikativa och välgjorda PowerPoint-presentationer fyller en viktig funktion, du lägger därför mycket tid på att designa dessa och se till att de är klara i rätt tid. I rollen bistår du även med att designa bilder, innehåll till webb, mässor, och livesändningar.Sociala medier: Du arbetar med Embracer Groups sociala medier-konton. Du planerar, postar inlägg, samt bevakar och vid behov responderar på dialogerOmvärldsbevakning: I rollen ingår även omvärldsbevakning i media. Med hjälp av mediebevakningsverktyg, följer du media noggrant, läser artiklar, och sammanställer informationen i rapportform.Administration: Utöver ovanstående assisterar du även i administrativa uppgifter kring ESG/hållbarhet och andra kommunikationsområden.Du blir en viktig kugge inför bland annat finansiella rapporter. Det är därför viktigt att du tycker det är kul att tillsammans med teamet jobba mot deadlines och har förståelse för att det i perioder kan bli lite extra jobb.Erfarenheter för att trivas i rollen.För att klara av rollen behöver du ha utbildning inom grafisk design, alternativt ha skaffat erforderlig kunskap i yrkeslivet.Erfarenhet av formgivning i både tryckt och digital form.Digital publicering, arbete med webbsidor eller kunskap i wordpress är meriterande.Du har med fördel arbetat i olika layoutprogram och är intresserad av att lära ny teknik inom grafisk design. För att lyckas i denna roll behöver du ha goda kunskaper i PowerPoint, Indesign, Photoshop, och Premiere.Naturlig känsla för formgivning, detaljer och förmåga att få fram en helhetsbild som representerar företaget. Du är en god lyssnare och har förmågan att omvandla dina beställares ord, text och budskap till en färdig bild eller presentation.Erfarenhet av sociala medier och dess administrativa funktioner behöver du ha i bagaget. Du har god erfarenhet av att göra inlägg, besvara kommentarer och du vet hur man följer upp inlägg, kör kampanjer och får fram statistik. Du följer utvecklingen inom Sociala medier, är van att utforska nya plattformar och kanaler.Du är duktig på att kommunikativt uttrycka dig i text på engelska. Vi söker en ödmjuk person med fötterna på jorden som trivs i en entreprenöriell och snabbväxande miljö. Som person är du driven, noggrann, engagerad och en lagspelare. Du har hög samarbetsförmåga, prioriterar väl och kan arbeta i högt tempo.Vad ger tjänsten digEn möjlighet att vara med och jobba i ett internationellt bolag i stark tillväxt. Du blir en del av ett team som verkar i sann entreprenörsanda med stort engagemang, driv och med frihet under ansvar. Självklart är vi ett gäng varma och glada kollegor som kommer att stötta och bistå vår nya kollega på jobbet.Embracer Group är verksamma i över 40 länder och har medarbetare, kunder och samarbetspartners över hela världen. Engelska är koncernspråk och du behöver därför kunna kommunicera väl i engelska, både i tal och skrift.Vi ser en styrka i att ha medarbetare med olika bakgrunder, erfarenheter och synsätt. Varmt välkommen med din ansökan.Omfattning: Heltid 100%Start: OmgåendePlats: KarlstadSista ansökningsdag är 2021-05-16. Intervjuer sker löpande, så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Bifoga CV samt ett kortare "portfolio" i text där du beskriver några exempel av vad du varit med och formgivit.För frågor om tjänsten kontakta Erik Ramström eller Matilda Jakobsson. Tel 054-14 18 00.Ansökningar tas endast emot via nedan formulär.Om Embracer Group:Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden.Vi är 25 personer på huvudkontoret i Karlstad men har en global närvaro genom våra åtta operativa koncerner: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest AB, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment och Easybrain. Koncernen har 63 interna studios och fler än 7000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder. Embracer Group är listat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Hitta mer information på embracer.comVaraktighet, arbetstid2021-04-14Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-16Qtym AB5691731