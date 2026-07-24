Granzow rekryterar Distriktssäljare
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Har du ett starkt intresse för teknisk försäljning och drivs av att skapa långsiktiga kundrelationer? Är du en serviceinriktad person med en can-do-attityd som trivs i en självständig roll med stort eget ansvar? Då kan detta vara nästa steg i din karriär!
Granzow är en av Sveriges ledande aktörer inom kompressor- och tryckluftsteknik och söker nu en distriktssäljare till Västkusten som vill vara med och fortsätta utveckla affären i regionen. Här får du en flexibel och självständig roll med stor frihet att planera ditt arbete och utvecklas inom försäljning. Gänget på Granzow uppskattar varandras kunskaper, ger stöd åt varandra och ser till att arbetsplatsen präglas av trivsel och gemenskap.
Det här är en tillsvidareanställning med inledningsvis 6 månaders provanställning hos Granzow, och vi på Poolia är glada över att bistå i rekryteringsprocessen. Tveka inte att skicka in din ansökan och bli en del av teamet redan idag.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Som distriktssäljare hos Granzow ansvarar du för att driva och utveckla försäljningen inom ditt distrikt. Du fokuserar främst på att utveckla och stärka relationer med befintliga kunder, samtidigt som du aktivt identifierar nya affärsmöjligheter. Genom nära dialog med kunderna skapar du långsiktiga samarbeten som bygger på förtroende och värdeskapande lösningar.
Du rapporterar till försäljningschefen och får en gedigen introduktion med utbildning, sambesök samt löpande stöd från kollegor i övriga säljdistrikt. En viktig framgångsfaktor i rollen är samarbetet med våra erfarna servicetekniker, som har lång erfarenhet och starka kundrelationer i distriktet.
Distriktet omfattar Västkusten med tyngdpunkt i Göteborgsområdet. Vi ser gärna att du är bosatt i regionen, men för oss är rätt kompetens och personlighet viktigare än exakt geografisk placering. Rollen innebär frekventa resor inom distriktet, och du har stor frihet att planera och lägga upp ditt arbete på ett sätt som skapar de bästa förutsättningarna för framgång.
Du erbjuds:
Marknadsledande produkter och stark teknisk kompetens inom organisationen
Goda utvecklingsmöjligheter inom teknisk försäljning
En ekonomiskt stabil arbetsgivare med öppen och vänlig arbetskultur
Generöst friskvårdsbidrag, företagshälsovård och hälsoundersökningar
Förmånsbil
Fast grundlön samt ett attraktivt bonusprogram baserat på din försäljning
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Driva och utveckla försäljningen inom distriktet
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Genomföra kundbesök och följa upp affärer
Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter
Ta fram offerter, förhandla avtal och säkerställa smidiga leveranser
Vem är du?
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av teknisk försäljning eller en teknisk bakgrund kombinerad med ett starkt intresse för försäljning. Du har en god teknisk förståelse och drivs av att skapa affärer genom att förstå kundernas behov och erbjuda lösningar som gör skillnad.
Vi söker dig som är initiativtagande, affärsmässig och strukturerad. Du är van att planera ditt arbete, prioritera rätt aktiviteter och driva dina affärer framåt med hög energi och uthållighet. För att lyckas i rollen behöver du kombinera teknisk förståelse med ett starkt försäljningsdriv och en hög aktivitetsnivå. Du är skicklig på att identifiera vilka kunder som har störst potential och förstår vikten av att skapa värde i varje kundmöte. Du trivs i mötet med människor, bygger förtroende naturligt och ser värdet i att skapa långsiktiga relationer.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Om verksamheten
Granzow AB etablerades 1968 som ett dotterbolag till Granzow Aps i Danmark, och ägs sedan 2025 av finska Sarlin Oy Ab. Förutom det svenska bolaget har vi ett systerbolag i Norge. Granzow AB har sedan starten varit verksamt inom områdena pneumatik, trycklufts- och högtrycksteknik. Vårt huvudkontor är beläget i Enköping och rymmer företagsledning samt centrala funktioner för försäljning, service och administration. Vi har lokalkontor strategiskt placerade i södra och mellersta Sverige, samt partners i norra delen av landet.
Hos oss får du arbeta med marknadsledande produkter, en stark och stabil organisation och ett team där vi stöttar och lär av varandra. Här har du frihet att forma din vardag, ta ansvar och verkligen göra skillnad.
Läs mer på https://www.granzow.se/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7993445-2114399". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Drakegatan 10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10010661