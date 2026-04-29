Granskningshandläggare
2026-04-29
Är du social, noggrann och har lätt för att lära? Då kanske det är just dig vi söker.
Till våra kollegor inom granskningsenheten söker vi nu nya medarbetare som kan bidra till Tillväxtverkets organisation och vårt arbete med att stärka små och medelstora företag.
Vi på Tillväxtverket arbetar för konkurrenskraftiga företag och hållbar utveckling i alla delar av Sverige. Vi erbjuder kunskap, nätverk och möjligheter till investeringar. Det ger direkt nytta till företag, och också förutsättningar för företag, kommuner och regioner att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är en nationell myndighet med regional närvaro på nio orter. Nu söker vi nya medarbetare som vill bli en del av vår Granskningsenhet.
Arbetet på enheten Granskning handlar i första hand om att granska ekonomiska underlag för svenska projekt/projektpartners som finansieras genom Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) samt Tillväxtverkets nationella program. Granskningen utgår från de underlag projekten presenterat såsom exempelvis räkenskapsunderlag och upphandlingsunderlag och utifrån det bedöma om kostnaderna står i överensstämmelse med projektbeslut och regelverk. Kontrollerna sker i form av skrivbordsgranskning samt, på urvalsbasis, vid kontroller på plats hos respektive projekt
Arbetet innebär till stor del ett självständigt arbete i hanteringen av ärenden men med många kollegor tillgängliga för att bolla frågor och bedömningar med. I rollen ingår också att ge information till de sökande projekten om regelverk och rapportering samt delta i beredning av nya ärenden, enskilt eller i team. Arbetet kan även innebära ett aktivt deltagande vid revision, programplanering och rapportering/uppföljning.
Tillväxtverkets arbete utförs i dagsläget på plats på något av våra gemensamma kontor men det finns även möjlighet att arbeta hemifrån upp till 60% av arbetstiden. Detta förutsätter en hög digital mognad och förutsättningar att kunna hantera en rad olika digitala hjälpmedel.
Ditt tjänstgöringsställe är något av följande orter: Luleå, Gävle och Stockholm.
Vi söker dig som har:
Utbildning från universitet eller högskola, motsvarande minst tre års studier inom område ekonomi/redovisning eller annat område som Tillväxtverket bedömer som relevant för tjänsten
Erfarenhet av granskning av stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2021-2027
Erfarenhet av ärendehanteringssystemet Nyps 2020
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Hög digital mognad och erfarenhet av att arbeta med flera olika digitala hjälpmedel
Följande är meriterande:
Erfarenhet av Interreg - Europeiskt territoriellt samarbete
Erfarenhet av nationellt finansierade projekt
Erfarenhet av att sätta sig in i och tolka olika slags material med juridiskt innehåll såsom LOU
Som person söker vi dig som är noggrann, strukturerad och analytisk. Vi ser vidare att du även är kundorienterad och flexibel med god förmåga att kommunicera och skapa relationer.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi förväntar oss att du lever upp till vår https://tillvaxtverket.se/tillvaxtverket/omtillvaxtverket/jobbahososs/fordelarmedattjobbahososs/medarbetarochchefspolicy.600.htmlsom
uttrycker de förväntningar vi har på alla medarbetare.
Anställningsform och sista ansökningsdag
Anställningen är tillsvidare med provanställning 6 månader.
Urval och intervjuer kommer ske löpande.
Sista ansökningsdag är 2026-05-24
Mer information och kontakt
För mer information om arbetsuppgifterna är du välkommen att kontakta t.f. enhetschef, Linda Back Lindberg, tfn 08-681 96 13 eller gruppchef, Gabriella Fredriksson, tfn 08-681 92 07.
Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av HR-partner Gunilla Perméus, tfn 08-681 91 54.
Fackliga kontakter: ST: kontaktperson, Robert Berggren, e-post mailto:st-tillvaxtverket@tillvaxtverket.se
Saco: kontaktperson, Susanna Lindbom, e-post mailto:saco@tillvaxtverket.se
Båda nås per telefon via växelnummer 08-681 91 00
Vi arbetar kompetensbaserat och rekryteringsprocessen kommer att innehålla urvalsfrågor, eventuella tester, intervjuer samt referenstagning. Har du skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta HR-partnern i denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
