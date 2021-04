Grafisk producent - Boplats Syd AB - Formgivarjobb i Malmö

Boplats Syd AB / Formgivarjobb / Malmö2021-04-12Boplats Syd AB är ett kommunalägt bolag som arbetar med bostadsförmedling. Vi förmedlar förstahandskontrakt från ett sextiotal privata och kommunala hyresvärdar i flera kommuner i Skåne. Efterfrågan på bostäder och framförallt hyresrätter är stor i Skåne och vår ambition är att samla alla lediga hyresrätter på ett och samma ställe, för att det ska vara enkelt och tryggt för bostadssökande och hyresvärdar att hitta varandra. God service, enkelhet och tillgänglighet präglar vårt bemötande och kontakter med bostadssökande, hyresvärdar och övriga intressenter. Under 2020 förmedlade vi närmare 9300 hyreslägenheter i ett transparent system efter kötidsordning utan förtur eller genvägar. Bostadsbristen kan inte förmedlas bort, men på en svår bostadsmarknad är det vår uppgift att göra det enkelt och tryggt att för hyresvärdar lämna lägenheter och för sökande att hitta hyresrätter. Är du en person som älskar skratt i korridoren, gott kaffe och spela Nintendo switch med kollegorna på fikarasten? Då kanske du är personen för oss! Vår ambition är att skapa förtroende och vårt viktigaste mål är att ha nöjda medarbetare, bostadssökande och hyresvärdar.ArbetsuppgifterDu kommer att arbeta på avdelningen Marknad och Digital utveckling där IT ingår.Vi är ett litet team på tre personer som på många olika sätt täcker upp för varandra i våra roller. Vi ser därför att även du som söker ska ha en krossfunktionell roll där du både kan ta fram en annons för våra olika kanaler men att du också kan hjälpa till med grundläggande IT-support inom organisationen. Tyngdpunkten för tjänsten ligger dock i den grafiska innehållsproduktionen. En vanlig dag skulle du på förmiddagen kunna få underlag från vår marknadsförare som du förädlar till en Facebookannons och som du sedan publicerar och följer upp. På eftermiddagen kan det vara så att du installerar en dator till en nyanställd och därefter hjälper en kollega att felsöka ett systemfel. En bred roll som kan vara mycket givande för rätt person.Vad du kommer att göra- Producera utifrån gällande riktlinjer, tillsammans med vår marknadsförare, grafiskt material för både digitala och analoga kanaler.- Aktivt och kontinuerligt arbeta med digital marknadsföring.- Vid behov arbeta med intern IT-support.KvalifikationerDu har en avslutad gymnasieutbildning och gärna en branschinriktad utbildning. Du bör ha goda kunskaper i svenska och engelska språket, både i tal och skrift. Högskoleexamen är meriterande.Som kollega på Boplats Syd behöver du vara samarbetsvillig, lyhörd och prestigelös. Du är tydlig och bra på att kommunicera och vi vill att du ser möjligheter istället för problem. I övrigt har du en god samarbetsförmåga och är beredd att hjälpa till där det behöves för stunden. Du tar initiativ till förändring, ser utvecklingsmöjligheter och delar med dig av kunskap för att vi ska bli effektivare. Du driver ditt arbete framåt för att nå resultat och du är bra på att strukturera, planera och prioritera ditt arbete. För att trivas på den här tjänsten behöver du tycka om att arbeta efter regler och riktlinjer, men samtidigt våga ta egna beslut. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din vilja att vara en del av Boplats Syd.- Du är expert på Creative Suite (Photoshop, Illustrator och InDesign) och har ett öga och en känsla för det grafiska. (Här vill vi se en portfolio med tidigare arbeten)- Du har koll på uttryck som SoMe, inbound/outbound marketing, lead generation, content creation och marketing automation- Du har koll på SEO/SEM och Google Ads- Du har erfarenhet av att arbeta i olika CMS som t.ex. WordPress eller Episerver. Om du tidigare har arbetat i Piranha CMS är det ett stort plus- Du är hands on, proaktiv, kreativ och kommer med idéer och initiativ- Du kan foto och film (är inte ett krav men ett stort plus)- Du är teknisk kunnig och intresserad av teknik och IT- Du är självklart en lagspelare, ansvarstagande och gillar ordning och reda- Du pratar och skriver svenska och engelska obehindratAdministratörskunskaper kring Microsoft 365 och Azure AD är meriterande men inte ett krav.Varaktighet, arbetstid100 %. Tillträde: Snarast möjligt Tillsvidareanställning2021-04-12Enligt avtalSista dag att ansöka är 2021-05-12Boplats Syd AB5685755