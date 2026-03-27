Grafisk Formgivare (Vikariat)
Allard Support For Better Life AB / Administratörsjobb / Helsingborg
2026-03-27
Allard Support for Better Life är koncernmoder till ett stort antal dotterbolag runt om i världen, alla med en gemensam inriktning mot ortopedi och ortopediska hjälpmedel. Vi söker nu en grafisk formgivare med känsla för form och struktur som vill vara en del av vårt marknadsteam under en föräldraledighet. I rollen kommer du att arbeta med flera av koncernens dotterbolag och deras grafiska formgivning, vilket innebär varierande projektgrupper och uppgifter.
Som grafisk formgivare hos oss får du en bred och kreativ roll där du arbetar med grafisk produktion för både digitala och fysiska kanaler. Du blir en viktig del av ett engagerat marknadsteam och bidrar till att säkerställa ett enhetligt och kvalitativt visuellt uttryck i all vår kommunikation.
Dina arbetsuppgifter inbegriper bland annat:
- Formgivning och produktion av grafiskt material för kampanjer, presentationer, förpackningar och olika marknadsföringsinsatser
- Framtagning av layout, visuella element och mallar
- Bildredigering och anpassning av visuellt innehåll
- Säkerställa att allt material följer vår grafiska identitet
- Anpassa material till olika kanaler och format
Vi söker dig som:
- Har minst 3 års erfarenhet av grafisk formgivning
- Är trygg i Adobe InDesign, Illustrator och Photoshop
- Har god förståelse för typografi, layout och visuella koncept
- Kan arbeta självständigt och driva projekt från brief till färdigt material
Det är meriterande om du har erfarenhet av produktion av enklare rörligt material och illustrationer.
Varför jobba hos oss?
Här får du en roll med stort visuellt ansvar och möjlighet att bidra till vår fortsatta utveckling. Vi erbjuder en varm och samarbetsinriktad miljö där du blir en viktig del av vår gemensamma leverans. Utöver ovanstående erbjuder vi våra anställda bland annat:
- Kortare arbetstid
- Friskvårdsbidrag
- Sjukvårdsförsäkring
- Frukost varje dag på kontoret
Anställningen är ett vikariat på 75 % under en föräldraledighet med tilltänkt start start mitten av augusti 2026. Vikariatet är planerat till och med mars 2027.
Vill du veta mer om tjänsten och företaget är du välkommen att kontakta Camilla Lundberg som är Marknadschef, camilla.lundberg@allardsupport.com
eller Max Giese som är HR-Chef och Legal Advisor, max.giese@allardsupport.com
.
Låter detta som något för dig? Tveka då inte att skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev senast den 3 maj 2026. Vi intervjuar löpande så vänta inte för länge med att ansöka!
Allard Support for Better Life är moderbolag till bolag i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Irland, Belgien, Kina och USA, alla inriktade på ortopedteknik. Vi utvecklar och säljer ortoser av hög kvalitet till marknader över hela världen. Vi är en av Nordens ledande aktörer där vi tar vi ansvar för hela kedjan från tillverkning till patient. Hela koncernen har ca 300 anställda, varav ett 40-tal arbetar på huvudkontoret i Helsingborg. Verksamheten i Norden bedrivs i Camp Scandinavia AB.
Vi är en arbetsplats som präglas av prestigelöshet, viljan att hjälpa varandra samt många skratt. Vi är ett företag som växer och är lönsamma vilket innebär att vi kan erbjuda bra utvecklingsmöjligheter. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Allard Support For Better Life AB
(org.nr 556623-6153), https://www.allardsupport.com/
Allard Support for Better Life Jobbnummer
9825011