Grafiker/Marknadskoordinator
MicroGroup Europé AB / Marknadsföringsjobb / Örnsköldsvik Visa alla marknadsföringsjobb i Örnsköldsvik
2026-01-16
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MicroGroup Europé AB i Örnsköldsvik
, Sundsvall
, Falun
, Borlänge
, Österåker
eller i hela Sverige
Brinner du för kommunikation och marknadsföring? Är du kreativ och en doer? Är du kanske en student/nyexaminerad grafiker eller kommunikatör? Då tycker vi att du ska läsa vidare!
Från och med våren 2026 är vi i behov av en vikarierande marknadskoordinator på vårt kontor i Örnsköldsvik. Vikariatet är på minst 7 mån med möjlighet till förlängning.
MicroNät är en branschledande leverantör av luftburet bredband och intresset för våra produkter och tjänster är stort runtom i landet. I dagsläget finns vi i Skellefteå i norr till Göteborg i söder. Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Som vikarierande marknadskoordinator kommer du att arbeta i en bred roll med varierande arbetsuppgifter. Du kommer att utveckla marknadsföringsstrategin tillsammans med sälj, för att sedan operativt agera utifrån kommunikationsplanen. Du kommer genomföra marknadsaktiviteter för att stärka varumärket och produkter, för att driva försäljningen mot både konsumenter och B2B.
Rollen innebär framför allt att du producerar texter och grafiskt innehåll till sociala medier, nyhetsbrev och analoga medier så som magasin och foldrar. Utöver detta kommer du även att planera och koordinera olika sälj- och marknadsaktiviteter, event och forum. Samt arbeta operativt ute i vårt alldeles egna tryckeri. Kvalifikationer
Relevant utbildning inom grafiskt skapande, kommunikation och marknadsföring, eller motsvarande. Goda kunskaper i Office-paketet, samt mycket goda kunskaper i Adobe Creative Suite-paketet, framför allt Photoshop, Illustrator och InDesign. Det är också meriterande om du behärskar videoredigeringsprogram. Du har en fallenhet för att uttrycka dig i skrift och grafiskt, och du är kreativt lagd med känsla för färg och form. Vidare uttrycker du dig obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift. Erfarenheter
Projektledning (budgetering, projektplanering, uppföljning, slutförande)
Är en duktig skribent med god språkkänsla och formuleringsförmåga samt behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift.
Har erfarenhet av marknadsföring och kommunikation i digitala och analoga kanaler.
Mycket goda kunskaper i Adobe Creative Suite, framför allt Photoshop, Illustrator och InDesign.
Meriterande
Kunskaper om sökoptimering och Google Analytics, SEO/ SEM
Praktisk erfarenhet av Meta Business Suite
Praktisk erfarenhet av publiceringsverktyg (WordPress)
Behärskar videoredigeringsprogram
Personlighet
Du är engagerad och initiativtagande och van att arbeta mot deadlines. Du gillar att samarbeta med andra för att uppnå bästa resultat men är också självgående och har kapacitet att driva projekt självständigt. För att lyckas i rollen hos oss ser vi gärna att du är en person som är mycket strukturerad, gillar att ta ansvar samtidigt som du har en god prioriteringsförmåga.
Vad kan vi erbjuda dig?
Du erbjuds arbete i ett företag med spännande framtidsutsikter. Du får möjlighet att i ett nära samarbete med medarbetare bygga vidare på din kompetens. Du får även möjlighet att påverka din roll på företaget. Arbetsmiljön präglas av engagemang och delaktighet. Vi söker dig som vill arbeta med kreativa lösningar i ett framgångsrikt, innovativt och växande företag!
Omfattning: 50-100%
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Tid: 7 mån med möjlighet till förlängning.
Ansök redan idag med CV och personligt brev. Bifoga gärna arbetsprover. Vi gör löpande intervjuer
Örnsköldsviksbaserade MicroNät har sedan 2010 byggt trådlösa bredbandsnät och finns idag representerade från Skellefteå i norr till Göteborg i söder. Förutom sin produkt Radio-Fiber för privatkonsumenter, tillhandahåller MicroNät en teknik speciellt anpassad för företag och lägenhetshus i stadskärnor och tätorter, 6XG, som levererar hastighet upp till 1000 Mbit/s.KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MicroGroup Europe AB
(org.nr 556588-2478), http://www.micronat.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Jonas Hellström jobb@micronat.se 0660660102 Jobbnummer
9687273