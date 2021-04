GR söker processledare inom välfärdsteknik - Göteborgsregionens Kommunalförbund - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Göteborg

Göteborgsregionens Kommunalförbund / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Göteborg2021-04-12Genom Göteborgsregionen (GR) arbetar 13 kommuner tillsammans för en miljon invånare. Sedan år 2000 har regionen vuxit med ca 250 000 invånare. Den snabba tillväxten innebär både möjligheter och utmaningar inom de områden som vi arbetar med: utbildning, arbetsmarknad, social välfärd, miljö och samhällsbyggnad.På GR är vi cirka 200 engagerade kollegor som arbetar för att göra livet bättre för alla som lever och verkar i Göteborgsregionen. Verksamheten ska vara till nytta för medlemskommunerna och samtidigt stärka regionen nationellt såväl som internationellt. En stor del av GR:s verksamhet finansieras med externa medel i form av projektmedel, forskningsbidrag och deltagaravgifter. Våra tre kärnvärden, lyhördhet, handlingskraft och utveckling, är vägledande för vårt arbete.Vill du veta mer om hur vi vill utveckla Göteborgsregionen? Läs våra mål- och strategidokument. Du hittar dokumenten på vår webbplats www.goteborgsregionen.se/styrning 2021-04-12Invånare har idag förväntningar på lättillgängliga digitala tjänster. Välfärdsteknik kan underlätta för kommunerna att möta framtidens behov hos en växande skara äldre men också hos personer med funktionsvariation. Välfärdstekniska lösningar kan bidra till ökad trygghet, delaktighet och självständighet.Testbädden AllAgeHub drivs av GR och utgör ett projekt som under projekttiden 2020 - 2023 finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen och de 13 kommunerna i Göteborgsregionen. Projektet syftar till att öka kunskapen och användningen av välfärdsteknik för målgrupperna äldre och personer med funktionsvariation.AllAgeHub etablerar testmiljöer i Göteborgsregionens kommuner och en systematik för att initiera och genomföra tester av välfärdsteknik som möter användarnas egendefinierade behov. Målet är att testa välfärdstekniska lösningar som kan bidra till en ökad självständighet, trygghet och delaktighet.Utveckling och spridning av välfärdstekniska lösningar underlättas av nära samverkan mellan flera aktörer i samhället. I AllAgeHub samverkar offentlig sektor, näringslivet, civilsamhället och akademin.Nu välkomnar vi en ny medarbetare till vårt AllAgeHub team.UppdragetArbetet har ett särskilt fokus på att facillitera samverkan mellan företag på det välfärdstekniska området och användare av välfärdsteknik (projektets målgrupp, anhöriga samt medarbetare inom vård och omsorg). Uppdraget innebär också att bidra i teamets övriga arbete t ex genom utåtriktade aktiviteter i syfte att nå ut till invånare som inte nödvändigtvis har kommunala insatser.I arbetsuppgifterna ingår att både kunna leda och delta i processer och representera projektet i olika sammanhang och vara föredragande i olika chefs- eller politiskt tillsatta grupper. Arbetet innebär att skapa nätverk där näringslivet, offentlig sektor, akademi och civilsamhället möts och ges möjlighet att bidra till utveckling på området. Testbädden AAH ska under projektperioden praktiskt möjliggöra och genomföra/testa olika välfärdstekniska lösningar i överenskommelse med berörda samarbetsparter.Vi söker dig som har relevant akademisk examen samt kompetens inom det välfärdstekniska området riktat till äldre och/eller personer med funktionsvariation. Du är innovativ, drivande och har förmåga att skapa god samverkan med olika aktörer. Det är meriterande om du har erfarenhet av ledarskap på strategisk nivå och har arbetat inom välfärdstekniska området med att facillitera samverkan mellan kommuner, företag och andra aktörer. Du behöver vara lyhörd och ha god samarbetsförmåga.GR strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen hos Göteborgsregionen (GR) samt möjliggöra god kommunikation med dig som sökande använder vi e-rekrytering i Visma Recruit Offentliga jobb. Varmt välkommen med din ansökan!Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde 2021-08-16 eller enligt överenskommelse. Ca 1 års visstidsanställning med möjlighet till förlängning.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-05-02Göteborgsregionens Kommunalförbund5686572