Göteborg: Revisorsassistent till WeAudit - Jobbakuten Väst AB - Ekonomiassistentjobb i Göteborg

Jobbakuten Väst AB / Ekonomiassistentjobb / Göteborg2021-06-29WeAudit revolutionerar revisionsbranschen! Genom att använda sig av egenutvecklade system som är anpassade för den digitaliserade och automatiserade värld vi nu lever i. Den här tjänsten ger dig möjlighet att ta ett stort kliv i karriären samtidigt som du får vara en del av ett nytänkande företag som har stora visioner för framtiden.Om tjänsten Som revisionsassistent hos WeAudit kommer du få arbeta med revision och rådgivning åt små- och medelstora företag. Du arbetar självständigt men också i nära samarbete med andra revisorsassistenter och auktoriserade revisorer.Du kommer få arbeta brett med olika branscher och uppgifter och får chans att utvecklas så fort du själv vill.Du erbjuds Ett företag som är starkt drivet av sunda värderingar.En entreprenöriell miljö med hög utvecklingstakt och branschledande verktyg och processerEn flexibel arbetsmiljö kring när och vart du jobbar.Möjlighet att gå in som delägare tidigt i karriären som revisor.Arbetsuppgifter Revision av bolag i många olika branscher och storlekar.Arbeta rådgivande och konsultativt direkt mot kund.Om önskas erbjuds du möjligheten att ha stort eget kundansvar genom hela processer.Vi söker dig som Vi ser gärna att du har ca 1-3 års erfarenhet av revisionHar ett starkt driv, initiativförmåga och är en bra lagspelare.Är stabil, självsäker och ansvarstagande.Har mål att bli auktoriserad revisor och vill utvecklas både professionellt och personligt till en framgångsrik revisor.Har en utbildning som uppfyller de teoretiska grundkraven för att bli auktoriserad revisor.Meriterande: KörkortIntresse eller kompletterande utbildning inom IT, produktutveckling eller digital marknadsföring.Vi är en ung firma som utvecklas på flera fronter. Därför uppmanas de anställda och även du, att vara med att påverka de områden som du brinner lite extra för. Det kan handla om jämställdhetsfrågor, arbetsmetoder, personalfrågor, marknadsföring, tekniska verktyg med mera.Caroline Karlsson, revisorsassistent på WeAudit, berättar "Hos WeAudit finns utrymme för personlig utveckling och engagemang, en arbetsplats vi skapar tillsammans för att nå bästa resultat."Din arbetsplats och dina nya kollegor: Vårt Göteborgskontor finns i en sekelskiftesbyggnad i Vasastan. Det är ett av våra 5 kontor runtom i Sverige. Här välkomnas du in i en familjär och hemtrevlig miljö av kontorsledare Mikael Gustavsson och 4 kollegor. Hos WeAudit hjälps man åt, man stöttar i motgång och gläds med varandra i framgång. Här genomsyras ärlighet och nyfikenhet, både mellan de som arbetar ihop men också i mötet med deras kunder och samarbetspartners.Varaktighet, arbetstidHeltid Heltid2021-06-29Enl.avtalSista dag att ansöka är 2021-07-31Jobbakuten Väst AB5836890