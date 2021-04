Gör skillnad som värvare i Helsingborg Beyond team! - Svenska Röda Korsets Centralstyrelse - Butikssäljarjobb i Helsingborg

Prenumerera på nya jobb hos Svenska Röda Korsets Centralstyrelse

Svenska Röda Korsets Centralstyrelse / Butikssäljarjobb / Helsingborg2021-04-09Låt ditt arbete rädda liv! Jobba som värvare för Röda Korset i Helsingborg!Jobba som värvare för Röda Korset i vårt Helsingborg beyond team, hjälp oss att sprida hopp världen över!Du försöker i vardagen göra skillnad genom att debattera och engagera andra i din omgivning för att uppmärksamma dem på krig, kris, sjukdomar katastrofer runt om i världen. I jobbet som värvare för Röda Korset får du möjlighet att göra just det! Värvare behövs nu mer än någonsin!Röda Korset är världens främsta katastroforganisation - och du kan vara med och bidra till att fler får hjälp! Som värvare hos oss är ditt uppdrag att värva månadsgivare och medlemmar, vilket du gör genom direktdialog. Tillsammans med ditt värvarteam representerar du Röda Korset och jobbar för att fler ska stötta vårt arbete och våra frivilliga i krig, kris och katastrofer runt om i världen - såväl i Sverige som internationellt. Här är ditt tillfälle att prata om något du brinner för; samtidigt som du utvecklar din kommunikationsförmåga och tar ett stort steg framåt i din karriär!Vi erbjuder digAtt genom ditt jobb göra skillnad för människor i utsatthetAtt arbeta tillsammans med ett team som vill utvecklas och göra skillnad!Fast timlön och trygga arbetsvillkorDirekt inblick i Röda Korsets arbeteEn förberedande introduktionsutbildning samt olika uppföljningsutbildningar (första hjälpen/HLR)Fortlöpande utbildningar inom humanitära insatser, sälj-, kommunikations- och värvningsteknikVi söker dig somÄr bra på att engagera och övertyga människorTrivs att jobba utomhus i alla väderÄr öppen, social och positivVill utvecklas och är resultatfokuseradTalar svenskaDelar Röda Korsets värderingarHar fyllt 18 år.Lär dig argumentera och påverka, bli värvare hos Röda Korset! https://www.youtube.com/watch?v=7SH2EZaEC8I Praktisk informationLön: 123 kr/h (137kr i timmen inkl. semers.)Anställningsform: ProvanställningArbetsort: Helsingborg med omnejdArbetstider: mån, tis, tors, fre: 10:30-17:15 , lördag och söndagar: 10:00- 16:45Omfattning: 2-5 dagar i veckanStart: AprilRekryteringen sker löpande så ansök så snart som möjligt. Obs! Inga ansökningar behandlas via mail.Du kan göra skillnad dagligen genom ditt arbete både i Sverige och i resten av världen! Bli en del av världens största humanitära nätverk och ansök idag!Varaktighet, arbetstid2021-04-09Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-12Svenska Röda Korsets Centralstyrelse5683118