Gör skillnad på riktigt. Bli assistent

2026-06-01
Personlig assistent till kund i Hallen, Åre kommun
Vi söker nu en engagerad personlig assistent till vår kund i Hallen.
Passen är 08.00-21.00
21.00-10.00
Som personlig assistent är din uppgift att finnas till för kunden och ge stöd i alla delar av vardagen. Kunden har ett omfattande behov av hjälp med alla fysiska moment och kommunicerar via alternativ kommunikation, med hjälp av ögonstyrning och bokstavering. Du blir en viktig del i att skapa trygghet och livskvalitet.
Har ett stort bilintresse och tycker om att delta i bilträffar (dagtid).
Kommunicerar via alternativ kommunikation, med hjälp av ögonstyrning och bokstavering, då kunden inte kan tala.
I hemmet används rullstol, taklyft och andra hjälpmedel.
Det finns hund och katt i hemmet.Kvalifikationer
Körkort är ett krav.
Du bör inte vara allergisk mot pälsdjur.
Företagsinformation
Om oss – varför välja oss?
Vi är Storsjöbygdens Personliga Assistans AB, och hos oss är personlig assistans verkligen personlig. Det som gör oss speciella? Alla på kontoret har själva jobbat som assistenter under lång tid – vi vet hur jobbet känns på riktigt och hur viktigt det är att du får stöd och trygghet i vardagen.
Hos oss får du:
Trygghet – kollektivavtal via Fremia och Kommunal, försäkringar och pensionslösningar.
Flexibilitet – möjlighet att arbeta hos flera kunder om du vill.
Extra förmåner – som möjlighet till förmånscykel och kompetensutveckling.
Stöd och tillgänglighet – vi är alltid nära, du står aldrig ensam.
Vi har funnits sedan 2001 och bygger vår verksamhet på personlighet, erfarenhet, kunskap och tillgänglighet. Hos oss blir du en del av ett team som bryr sig – både om dig och om våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Storsjöbygdens Personliga Assistans AB
(org.nr 556551-9674), https://spaab.tidvis.se/lediga_tjanster
Öneslingan 5 (visa karta
)
832 51 HTTP://WWW.SPAAB.SE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Storsjöbygdens Personliga Assistans AB Kontakt
Personalsamordnare
Malin Håkansson malin@spaab.se 0730413391
9939313