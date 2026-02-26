Gör skillnad i sommar i hemstädet på Aleva omsorg!
Sommarrekryteringen är igång och nu söker vi dig som vill jobba i vårt hemstädsteam i Umeå. Vi söker dig som är positiv, har hjärtat på rätt ställe och trivs med att ta eget ansvar. Saknar du erfarenhet? Då löser vi det tillsammans. Alevas introduktion och erfarna medarbetare ger dig förutsättningarna som krävs för att göra ett bra jobb och få fin erfarenhet för framtiden.Publiceringsdatum2026-02-26Kvalifikationer
Svenska
B-körkort när du påbörjar din anställning.
Omfattning och start
Du vill jobba minst 75% under perioden 15/6 tom 16/8 (vecka 25-33), längre perioder finns också. Möjlighet till fortsatt anställning efter sommaren finns för rätt person.
Arbetet är förlagt till dagtid, kvällstid och varannan helg. Inskolning och utbildningar startar i samband med överenskommen start.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt, vi tillsätter tjänster i takt med att vi hittar rätt personer.
Vad du kan förvänta dig av oss
Små team med nära samarbete och närvarande teamledare
Personlig atmosfär, korta beslutsvägar och frihet under ansvar
Bra arbetstider - utan delade turer
En möjlighet till extrajobb innan sommaren - sommarvikarier har förtur
Vad går jobbet ut på?
Dagarna är varierande med stor möjlighet att bidra till människors livskvalitet. Som hemstädare utför du städ- och serviceinsatser med utgångspunkt från kundens individuella behov och önskemål. Det absolut viktigaste är att du tycker om att bygga relationer och är bra med människor.
Vilken bakgrund behöver jag?
För någon kanske det är en bra chans att få ett första jobb, för en annan handlar det om att man tröttnat på sin nuvarande bransch och vill göra något meningsfullt och för en tredje kan det handla om en längtan att fortsätta inom lokalvård men byta arbetsgivare. Det finns inget facit - vi rekryterar personer som har en lösningsfokuserad inställning, empatiska värderingar och vill växa med oss.
Så det spelar ingen roll om jag har relevant erfarenhet?
Jo, självklart ser vi det som positivt om du arbetat som lokalvårdare eller inom vård/ omsorg och gjort det bra! Utbildning och/ eller erfarenhet inom städ, gärna hemstäd, flyttstäd och fönsterputsning är meriterande men inget krav.
Är det inte väldigt tufft att jobba inom hemtjänsten?
Det kan det absolut vara och så ser utvecklingen inom vård och omsorgen ut generellt. Det var också en av anledningarna till att vi startade 2013, med en övertygelse om att vi kan göra saker lite annorlunda och hela tiden förbättra verksamheten med fokus på dem vi finns till för - de äldre. Och hur gör man det? Tar hand om sina medarbetare såklart. Därför värmer det lite extra att vi fick 8,5 av 10 som är glada att de valde Aleva som arbetsplats istället för andra alternativ och 9,5 av 10 på frågan om våra kunder skulle rekommendera oss till en vän. Här ser du hela resultatet från våra kund- och medarbetarundersökningar.Om företaget
Aleva är ett växande företag med stora visioner. Vi vill skapa framtidens omsorg genom nytänkande och ett tydligt fokus på att leva - inte bara överleva. Företaget grundades 2013 och bedriver idag hemtjänst i Umeå tätort, Holmsund-Obbola, Vännäs samt Nordmaling och personlig assistans i hela Västerbotten. För att passa hos oss är det viktigaste att du är prestigelös, engagerad och har en genuin vilja att arbeta med människor. Hos oss råder en personlig atmosfär med korta beslutsvägar och möjlighet till stor frihet under ansvar. Vi är ett ambitiöst team med positiv atmosfär som arbetar tillsammans för att leverera omsorg i världsklass. För mer information gå in på www.alevaomsorg.se Ersättning
