Google adwords & SEO Säljare sökes till mediabyrå! - We Quest AB - Säljarjobb i Stockholm

We Quest AB / Säljarjobb / Stockholm2021-04-052021-04-05Har du tidigare erfarenhet av försäljning inom antingen B2C eller B2B och vill ta klivet mot en het bransch med inriktning marknadsföring och sökordoptimering? Då söker vi dig! Du kanske tog studenten för några år sedan och tom. har erfarenhet av att sälja markandsföring.Om du tillräckligt kreativ, taggad på ny digital utveckling samt söker en häftig arbetsplats så passar du in här:Bolaget är en ung och modern digitalbyrå från Stockholm. Tjänsten är att hjälpa företag och organisationer att ta det första eller andra steget in i den digitala världen. Med en modern produkt följer moderna/kreativa anställda! Gänget här är nyfikna, kreativa och idésprutande personer. Inget uppdrag är omöjligt för oss om vi kan växa tillsammans under tiden vi genomför det.De har 10 års erfarenhet inom SEO, med mycket goda resultat i ryggen somde är stolta över. Bolaget startades 2012 och är certifierad partner med Google. Dehjälper företag att maximera sin digitala närvaro och att öka deras resultatet.De har sitt kontor i Hammarby Sjöstad och är idag 8 anställda.Som Account Manager arbetar du med försäljning av digitalamarknadsföringstjänster såsom sökordsoptimering, Google Ads och ävenwebbutvecklingstjänster. Du erbjuder företag en lösning som hjälper dem att maximerasin digitala närvaro. Som säljare kontaktar du främst nya kunder och till viss delbefintliga kunder per telefon och fokus ligger på små och medelstora företag. Du bygger även upp din egen kundportfölj, så dina sålda kunder förblir dina kunder som du naturligt bygger vidare på.Vi söker dig som har:Tidigare erfarenhet av B2B försäljningErfarenhet av att jobba med snabba säljcyklerHögt meriterande är om du har tidigare erfarenhet av SEO, framförallt försäljning inom SEO.Meriterande med erfarenhet från mediabranschenMeriterande om du tidigare sålt digitala tjänster så som hemsidor eller annan typ av digital marknadsföringDu uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelskaFör att lyckas i denna roll ser vi att du har ett tydligt driv och vill framåt i din utveckling samt karriär.Ansökan & LönJobbtyp: HeltidPlats: Stockholm, Hammarby sjöstadLön: FastlönKontakt: We Quest Bemanning & Rekrytering. Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Om WeQuestWeQuest är ett rekrytering- och bemanningsföretag som finns i hela Stockholms län. Vårt mål är att förenkla rekryteringsprocessen, både för dig som söker nytt jobb och för de företag som vill anställa nya medarbetare. Vi är rekryteringsspecialister inom sälj, administration, marknad och service. Genom att hålla en tydlig dialog, vara snabba och anpassningsbara samt att ha en passion för det vi gör säkerställer vi en framgångsrik rekryteringsprocess för alla parter.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-05We Quest AB5671932