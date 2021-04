Godsmottagare till Werksta Stockholm Haninge - Werksta Sweden AB - Tapetserarjobb i Haninge

Werksta Sweden AB / Tapetserarjobb / Haninge2021-04-04Ett stenkast från Haninge centrum ligger Werksta Stockholm Haninge. Vår verkstad är märkesauktoriserad för märkena inom Volkswagengruppen samt för Volvo, BMW och Ford. Vi befinner oss i en expansiv fas och söker nu en godsmottagare som ska arbeta med godsmottagning/plockning.Vi erbjuder digAtt bli en av verkstadens viktigaste funktioner i en organisation där våra värdeord är; Människor, Kvalitet, Ärlighet och Respekt.KollektivavtalFriskvårdsbidragAtt få vara med på en spännande resa i en organisation under utveckling2021-04-04Godsmottagning, ompackning och leverans av reservdelarLagerhanteringOm digErfarenhet av liknande arbetsuppgifter är ett plus. I denna rekrytering kommer stor vikt att läggas vid din personlighet. Vi tror att du är flexibel, strukturerad, effektiv i ditt arbete och ansvarsfull. Eftersom tjänsten innehåller olika arbetsuppgifter och såväl interna som externa relationer inser du vikten av att vara socialt utåtriktad och har god samarbetsförmåga, även under tidspress. Du har lätt för att ta till dig nya instruktioner och vi ser det som en självklarhet att du har ett bilintresse samt en god känsla för kundservice. Tjänsten kräver mycket god svenska i både tal och skrift samt samarbete mellan olika nationaliteter. Du har mycket god datorvana, du är snabb och har lätt att lära.Vid frågor vänligen kontakta Jimmy Bysell på tel 070-254 65 94Koncernen WerkstaWerksta Stockholm Haninge är en del av Sveriges ledande fristående skadeverkstadskedja. Sedan starten i juni 2015 har Werkstagruppen vuxit snabbt i Sverige och räknar idag till totalt 17 verkstäder med ca 400 anställda. Med starka positioner i de större städerna repareras årligen över 23 000 bilar. Vi vill med hög tillgänglighet och god service leverera branschens högsta kundnöjdhet och vara såväl försäkringsbolagens som slutkundernas förstahandsval vid skada. I Werkstagruppen ingår även Autoklinikka, Finlands ledande skadeverkstadskedja med över 40 verkstäder samt 6 verkstäder i Norge. Werkstagruppen ägs av investeringsfonden Procuritas Capital Investors V, LP ("PCI V") och f.d. verkstadsägare.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-21Werksta Sweden AB5671440