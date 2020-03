Godsmottagare / Ordermottagare / Lagermedarbetare - Bravura Sverige AB - Lagerjobb i Eslöv

Bravura Sverige AB / Lagerjobb / Eslöv2020-03-16Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2020-03-16BioGaia Production i Eslöv är en GMP-certifierad fabrik och BioGaias helägda produktionsanläggning. Här produceras och förpackas BioGaias probiotiska produkter och laboratoriet spelar en nyckelroll i produktutvecklingen.Moderbolaget BioGaia är ett innovativt svenskt hälsoföretag och världsledare på probiotika med mer än 25 års erfarenhet av att utveckla, marknadsföra och sälja probiotiska produkter. Under åren har företaget byggt upp globala nätverk av ledande, oberoende forskare och specialister, experter inom produktion och lokala distributionspartners över hela världen.BioGaias produkter säljs i omkring 90 länder. Det största segmentet är pediatrik, vilket står för mer än 80 procent av den totala försäljningen. BioGaias fokus ligger på konsumentfärdiga produkter som säljs under eget varumärke.I rollen som godsmottagare arbetar du med orderhantering, plock, lagerhantering och registrering av gods via deras affärssystem samt skeppar ut leveranser. På lagret i Eslöv arbetar du i ett sammansvetsat team som är en serviceenhet till resterande del av produktionen där förbättringsarbetet är en stor del av din vardag. Du är en nyckelperson för att produktionen ska kunna producera enligt de planer som finns.Tidigare erfarenhet av lagerarbeteTruckkort (A) samt (B)B-körkortGod datorvana och systemkunskapMycket goda kunskaper i svenskaVi söker dig som är driven och kan visa på ett stort ansvarstagande för dina arbetsuppgifter. Du har sinne för ordning, är engagerad och värdesätter att arbeta utefter de regler och rutiner som finns på lagret. Du har lätt för att samarbeta med dina kollegor samtidigt som du är självgående i dina rutiner.Övrig information:Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstidPlats: EslövLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: lager, lagerarbete, plock, pack, truck, Eslöv, jobbVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2020-04-13Bravura Sverige AB5153008