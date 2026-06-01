Global Category Manager - Lammhults Design Group
färsorienterad Global Category Manager till en internationell designkoncern med några av Skandinaviens mest välkända varumärken inom möbler och inredning.
Hos Lammhults Design Group förenas skandinavisk designtradition, kvalitet och hållbarhet med långsiktig affärsutveckling och starkt entreprenörskap. Våra varumärken har under lång tid varit en självklar del av arbetsplatser, offentliga miljöer och andra mötesplatser världen över. Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla och stärka det strategiska inköps- och sourcingarbetet inom affärsområdet Office Interiors.Publiceringsdatum2026-06-01Om tjänsten
Som Global Category Manager har du en central roll i att utveckla och implementera kategori- och sourcingstrategier inom affärsområdet Office Interiors. Rollen kombinerar strategiskt arbete med ett nära samarbete med både interna funktioner och internationella leverantörer. Du ansvarar för att omsätta kategori- och sourcingstrategier till konkreta initiativ som stärker affären och skapar långsiktigt värde. Rollen innebär även att utveckla leverantörsrelationer, leda förhandlingar och identifiera möjligheter som bidrar till ökad konkurrenskraft, kvalitet och leveransförmåga.
En viktig del av uppdraget är att bygga hållbara och värdeskapande samarbeten över tid samt att initiera och genomföra förbättringsarbete tillsammans med leverantörer och interna funktioner. Du arbetar nära lokala inköpsteam, produktutveckling, supply chain och andra nyckelfunktioner inom verksamheten samt leder sourcing- och inköpsprojekt. Du samarbetar också med internationella leverantörer och partners. Det här är en möjlighet för dig som trivs i en verksamhetsnära och internationell miljö där du får kombinera strategi, affärsmannaskap och relationsbyggande. Rollen erbjuder goda möjligheter att påverka både leverantörsstrategier och arbetssätt samt affärens långsiktiga utveckling och konkurrenskraft.
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet av strategiskt inköp inom tillverkande industri. Du har arbetat med sourcing, leverantörsutveckling och kommersiella förhandlingar i en internationell miljö. Du har erfarenhet av såväl egen produktion som samarbete med externa tillverkningspartners. Du har erfarenhet av att utveckla arbetssätt, processer och långsiktiga leverantörssamarbeten. Erfarenhet av att driva projekt och arbeta nära produktutveckling är också värdefullt. Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Som person är du affärsdriven, analytisk och har ett strukturerat arbetssätt. Du bygger förtroendefulla relationer och trivs i samarbeten över funktioner, kulturer och geografier. Samtidigt har du förmågan att driva initiativ framåt och skapa resultat i en dynamisk och affärsdriven miljö.
Det är meriterande om du har erfarenhet av kategoriarbete samt inköp inom exempelvis metall, trä eller elektronik från möbelbranschen eller närliggande branscher. Erfarenhet av internationell sourcing samt inköp av färdiga produkter och externa tillverkningslösningar ses också som meriterande.
Lammhults Design Group tar ordet!
Lammhults Design Group är hem för några av Skandinaviens främsta designvarumärken. Med starka och tydliga identiteter förenas våra varumärken av en gemensam syn på design, kvalitet, funktion och hållbarhet. Tillsammans utvecklar vi produkter och miljöer där estetik, funktion och långsiktigt värdeskapande står i centrum.
Affärsområde Office Interiors utvecklar och marknadsför produktlösningar för kontor och offentliga miljöer med stark designprofil och fokus på funktionalitet, hållbarhet och lång livslängd. Fokus ligger på kontraktsmarknaden, men sortimentet vänder sig även till en bredare kundbas. I affärsområdet ingår varumärkena Lammhults, Fora Form, Ragnars och Abstracta.
Koncernen omsätter cirka 870 MSEK. Våra produkter och varumärken finns representerade i över 50 länder världen över. Vi erbjuder en entreprenöriell och utvecklingsorienterad miljö med stort fokus på affär, kvalitet, hållbarhet samt fortsatt utveckling av våra produkter och vår leverantörsbas.
Bra att veta
Du rapporterar till Head of Strategic Sourcing inom Lammhults Design Group och tillhör sourcingfunktionen inom affärsområdet Office Interiors.
Du utgår från kontor på dotterbolaget Abstracta i Lammhut, med möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan.
Vi arbetar med löpande urval och ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt, dock senast den 17 juni. För att vara med i det initiala urvalet rekommenderar vi att du ansöker i god tid, då rekryteringsprocessen kommer att pausas under semesterperioden vecka 28–32. Urvalet återupptas igen efter sommaren.
VEM är ett utvecklingsorienterat konsultföretag som erbjuder högkvalitativa tjänster inom rekrytering och interimslösningar av ledande befattningar.
Sista dag att ansöka är 2026-06-17
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556832-2134) Kontakt
Lina Vejdeland lina.vejdeland@vem.se 036-570 11 94
9939649