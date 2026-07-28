Glasögonstylist till Niemis Optik
Binokel AB / Optikerjobb / Luleå Visa alla optikerjobb i Luleå
2026-07-28
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Bli vår nya glasögonstylist i Luleå!
Älskar du att sälja, möta människor och skapa kundupplevelser i toppklass? Då kan du vara den vi söker.
På Niemis Optik i Luleå söker vi nu en glasögonstylist (tidigare kallat optikerassistent) som brinner för försäljning, service och mode. Hos oss handlar jobbet om att hjälpa människor att både se bättre och känna sig som sitt bästa jag.
Vi söker dig som får energi av att träffa människor, tycker om att arbeta mot mål och drivs av att skapa resultat. Om du dessutom vill utvecklas i en bransch där ingen dag är den andra lik, då kommer du att trivas hos oss.
Tidigare erfarenhet från optik är inget krav – vi ger dig den utbildning du behöver för att lyckas.
En tjänst med stora möjligheter
Tjänsten är ett vikariat som inledningsvis är på 50 %. För rätt person finns dock möjlighet att arbeta mer än 50 % redan från start.
Efter den första perioden övergår tjänsten till 100 %, och för rätt person finns mycket goda möjligheter till en tillsvidareanställning. Vi söker någon som vill utvecklas tillsammans med oss och bli en långsiktig del av vårt team.Publiceringsdatum2026-07-28Arbetsuppgifter
⭐ Hjälpa kunder att hitta glasögon och solglasögon som passar deras stil, ansiktsform och behov.
⭐ Arbeta aktivt med försäljning och skapa kundupplevelser som överträffar förväntningarna.
⭐ Assistera våra optiker vid synundersökningar och andra kliniska moment.
⭐ Bidra till en inspirerande, välkomnande och professionell butiksmiljö.
⭐ Delta i utbildningar och utveckla dina kunskaper inom försäljning, mode och optik.
Vi söker dig som
✅ Älskar försäljning och motiveras av att skapa resultat.
✅ Är social, utåtriktad och har lätt för att skapa förtroende.
✅ Har ett intresse för mode, stil och människor.
✅ Är positiv, engagerad och tar egna initiativ.
✅ Trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med ett team.
Erfarenhet från butik, försäljning eller service är meriterande, men inget krav. Vi lägger störst vikt vid din personlighet, ditt driv och din vilja att utvecklas.
Vi erbjuder
🔥 Gedigen internutbildning – du behöver inte ha arbetat inom optik tidigare.
🔥 Ett varierande arbete där du får kombinera försäljning, service och mode.
🔥 Ett engagerat team där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans.
🔥 Stora möjligheter att utvecklas både personligt och yrkesmässigt.
🔥 En tydlig utvecklingsresa från vikariat till en möjlig fast tjänst.Så ansöker du
Skicka ditt CV och ett personligt brev till:
📧 christian@niemisoptiknorrland.se
Märk ämnesraden med "Glasögonstylist Luleå – [Ditt namn]".
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så vänta inte med din ansökan.
Välkommen till Niemis Optik i Luleå – där försäljning, service och omtanke går hand i hand. Vi hoppas att du vill bli en del av vår resa! 💙 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-27
E-post: christian@niemisoptiknorrland.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Binokel AB
(org.nr 559364-4098), http://www.niemisoptiknorrland.se
Storhedsvägen 1:3 C (visa karta
)
973 45 LULEÅ Arbetsplats
Niemis Optik Luleå Jobbnummer
10014517