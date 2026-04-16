Glad kvinna söker sommarvikarie under V27-31 Heltid.
Vi söker en personlig assistent som vill arbeta under sommaren som vikarie V27-31 på heltid hos en självständig och positiv kvinna som är i behov av stöd och hjälp under dygnets alla timmar pga sin Parkinson. Har du möjlighet att börja arbeta vid behov redan nu fram tills att vikarie tjänsten börjar är det ett plus.
Hon bor tillsammans med sin make i en lägenhet i Sundbyberg. Resor är ett stort intresse och hon brukar resa utomlands en till två gånger per år. Hon söker nu dig som vill bli en del av hennes vardag. Vi söker dig som är van att arbeta med träningsövningar och stretch.
Om rollen
Som assistent kommer du att vara ett stöd i alla delar av vardagen, både i och utanför hemmet med allt från matlagning, tvätt och personlig hygien eller läkarbesök och aktiviteter. Framförallt träning.
Vem är du
Vi söker en personlig assistent med ett lugnt och empatiskt sätt. Du är lyhörd och kan båda arbeta utifrån tydliga instruktioner samt ta egna initiativ. Du bör behärska svenska språket i en god nivå då vi dokumenterar kundens vardag och ibland kan du behöva ringa en läkare och informera hälsotillstånd eller ringa färdtjänst.
Har du erfarenhet av liknande arbete är det ett plus, men det viktigaste är personkemin och att du är engagerad och trygg i din roll.
Vad du kan förvänta dig av jobbet
Hos vår kund får du en meningsfull arbetsplats där ni tillsammans skapar en trivsam och trygg miljö. Här får du möjligheten att göra stor skillnad i en annan människas vardag.
Du kan dessutom få möjlighet att följa med på någon av hennes resor utomlands.
Vill du vara en del av vår kunds liv och skapa en glädjefylld och trygg tillvaro? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Tjänstgöringsgrad: Omgåendes vid behov samt Heltid V27-31 , Arbetstiden är förlagda 08:00-20:00.
Lön: Timlönen är fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse, löper så länge assistansuppdraget varar.
Vilka är vi?
Omsorg Assistans är ett assistansbolag med huvudkontor i Eskilstuna men våra kunderna finns över hela Sverige.
Målsättningen är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans. Vår värdegrund är engagemang, lyhördhet och tillgänglighet.
Att vara anställd hos oss innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd och friskvårdsbidrag.
Vi begär alltid ett utdrag ur polisens belastningsregister.
Vänligen kontakta oss för mer information.
