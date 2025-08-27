Glad kille söker assistent kompis
Poolarna Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro
2025-08-27
Är du vår nya stjärna? Bli en del av det familjära teamet på Poolarna Assistans.
Vi värnar om både våra kunder och medarbetare. Vi erbjuder trygga arbetsvillkor genom kollektivavtalet i Vårdföretagarna. Vi ger ett bra friskvårdsbidrag och en arbetsmiljö med glädje och gemenskap.Vi tror på att skapa de bästa förutsättningarna för dig så att du i din tur kan ge det bästa stödet till våra kunder.
Nu söker vi en manlig assistent med erfarenhet av yrket personlig assistent.
Vår kund är en social och glad busig man på 29år som bor med sin familj i Örebro. Han gillar bad, sin Ipad, musik, bussar, promenader mm .
Som assistent kommer du assistera på daglig verksamhet, under fritidsaktiviteter, vid umgänge med familj och vänner, Men också med personlig omvårdnad, kommunikation och vardagliga rutiner.
Vår kund har en utvecklingsstörning, CP han använder rullstol och behöver ditt stöd för att leva ett rikt och självständigt liv.
Vi tror att du som söker är en person som är engagerad, lyhörd och ansvarsfull. Erfarenhet av personlig assistans är meriterande men personkemi är viktigast.
Välkommen med din ansökan redan idag.
Maila personligt brev och CV till malin@poolarna.se
Utdrag ur belastningsregistret ska uppvisas innan en anställning. samt att vi får kontakta referenser från tidigare arbetsplatser.
Vi ser fram emot flera Poolarna vänner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: malin@poolarna.se
Detta är ett deltidsjobb.
Poolarna Assistans AB
702 28 ÖREBRO
