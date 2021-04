Glad 11-åring söker erfarna samt engagerade sommarvikarier - Assistans För Dig I Sverige AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrköping

Assistans För Dig I Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrköping2021-04-06Assistans för dig är landets största familjeföretag för människor som behöver personlig assistans. Vår ambition är att erbjuda våra kunder den absolut bästa assistansen, och i den strävan är personalen vår viktigaste resurs. Det bygger på ett stort engagemang hos våra medarbetare, att vi är lyhörda för våra kunders behov och att vi alltid ger ett personligt bemötande. Det bygger också på en bred kunskap inom relevant lagstiftning, ekonomi och sociala frågor. Det är så vi vill bygga ett tryggt och hållbart företag - och hjälpa våra kunder att få precis den assistans de behöver. Vill du göra skillnad i andra människors vardag, och arbeta på ett modernt företag med engagerade kollegor? Välkommen till Assistans för dig!Jobbet är roligt, ansvarsfullt, klurigt, mysigt och stimulerande i både hjärta och hjärna.Stor noggrannhet krävs och så får man äran att lära känna en underbar glädjespridare till unge bakom sina hjälpbehov./ Ovanstående är skrivet av en assistent som arbetat med pojken i 6 år.Assistans för dig söker nu nya assistenter till en av våra kunder. Kunden är en pojke i 11-årsåldern som bor med sin familj i centrala Norrköping. Pojken har flera funktionsvariationer och således ett omfattande hjälpbehov. I arbetet ingår bland annat hjälp med personlig omsorg, medicinering, intag av sondnäring via PEG, förflyttningar samt allt annat som pojken behöver för att ha en fungerade vardag och god livskvalitet.Vi söker assistenter som är trygga och strukturerade och noggrant utför de arbetsuppgifter som ingår. Vi söker dig som tycker att personlig assistent är ett viktigt och värdefullt arbete. Du ska vara lyhörd inför kundens behov och önskemål. Du kommer att arbeta i ett hem och i en arbetsgrupp där det är högt i tak, med bra sammanhållning och mycket humor. Det är därför viktigt att du som person är öppen, positiv och engagerad.Vi söker dig med yrkeserfarenhet och/eller vana av egna barn. Utbildning och yrkeserfarenhet inom vård/omsorg är meriterande men stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Arbetspassen är förlagda till dagtid, kvällstid och natt blandat och det är därför viktigt att du är flexibel både gällande arbetstider och arbetsuppgifter. Vi söker just nu timvikarier som kan jobba vid behov.Är du intresserad av tjänsten så skicka in din ansökan omgående. Intervjuer sker löpande och tillsättning av tjänsten sker enligt överenskommelse.Beställ gärna ett utdrag från belastningsregistret i samband med att du söker tjänsten, då detta krävs att du har innan du kan påbörja jobbet. Du kan beställa via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Varaktighet, arbetstidDeltid 0-100% Timvikarie, Minst 6 månader2021-04-06Månatlig löneutbetalningSista dag att ansöka är 2021-05-09Assistans För Dig i Sverige AB5674405