Gjutoperatör - LN Personal AB - Verktygsmaskinoperatörsjobb i Vårgårda

LN Personal AB / Verktygsmaskinoperatörsjobb / Vårgårda2021-07-08Vill du arbeta på ett företag som ligger i framkant i sin bransch och åta dig en utmaning i deras gjuteri? Vår samarbetspartner söker nu en erfaren gjutare med ambition och driv som vill fortsätta att utvecklas inom området.Du kommer tillsammans med dina kollegor att sköta driften av gjuteriet under ert skift. Som gjutoperatör arbetar du med materialet mässing och dina arbetsuppgifter kommer tex vara att övervaka maskinen och bearbetningen. Materialet bearbetas genom olika processer och steg, så som gjutning, smältning, slipning och som operatör utför du även kontroller utifrån företagets behov och rutiner. Utöver det förekommer andra sedvanliga produktionsuppgifter.Start: Omgående. Ansök redan idag, urval sker löpandeOrt: VårgårdaOmfattning: Heltid, tvåskiftAnställningsform: Detta är initialt ett konsultuppdrag med chans till anställning direkt på företaget på sikt.2021-07-08Arbetserfarenhet från industri och tillverkningTekniskt intresse för maskiner och dess styrningBehärska svenska i tal och skriftMeriterande:Truckkort A+BB-körkortArbetserfarenhet från gjuteriarbete, gärna i metall eller mässingFör att vara aktuell för tjänsten i gjuteriet hos vår samarbetspartner krävs det att du tidigare har arbetat med liknande arbetsuppgifter. Som person ser vi att du är stresstålig, handlingskraftig och noggrann. Det är ett plus om du har lätt för att lära dig och snabbt har möjlighet att sätta dig in i nya arbetsuppgifter. Alla dina blivande kollegor är kvalitetsmedvetna och engagerade, så det är viktigt att även du besitter dessa egenskaper för att passa in i teamet.Företaget strävar efter en jämn könsfördelning och ser gärna kvinnliga som manliga sökande.Om LN Personal ABLN Personal är ditt lokala val av bemannings- och rekryteringsföretag vid ett ökat personalbehov. Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag verksamma i Göteborg. Mitt i prick är vårt motto och med det menar vi att vi matchar rätt person till rätt plats i rätt tid. Detta uppnår vi genom egna erfarenheter från många olika tjänsteområden och att vi lägger ett stort personligt engagemang i varje enskild kontakt med såväl kunder som konsulter för att bygga långsiktiga och hållbara relationer.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-07-31LN Personal AB5853366