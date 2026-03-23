GIS-specialist inom IT
2026-03-23
Publiceringsdatum2026-03-23Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag specialiserat på att matcha rätt kompetens med marknadens mest intressanta uppdrag. Som anställd hos Avaron arbetar du ute hos våra kunder - du får tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen och utvecklingsmöjligheterna som konsultrollen erbjuder.
Om uppdraget
Du blir en del av ett agilt GIS-team hos en samhällsviktig aktör inom energisektorn. Här arbetar du med stora mängder geodata i SQL-server och bidrar till att förvalta och vidareutveckla GIS-stödet för transmissionsnätet.
Miljön bygger på ESRI:s ArcGIS-plattform med ArcGIS Enterprise, ArcGIS Pro, ArcGIS Online och ArcGIS Server i kombination med FME. Du får en viktig roll i en verksamhet där kvalitet, stabil drift och nära samarbete mellan IT, förvaltning och verksamhet är avgörande.
Det här passar dig som vill kombinera teknisk förvaltning, konfiguration och utveckling i en komplex miljö med tydlig samhällsnytta.
ArbetsuppgifterDelta i förvaltningen av befintliga GIS-applikationer.
Vidareutveckla lösningar genom att medverka i teknisk kravspecificering och ta fram nya funktioner.
Konfigurera applikationer och tjänster i ESRI:s plattform.
Ge stöd och support till interna och externa parter.
Samarbeta med andra IT-förvaltningar, driftsorganisationer och interna intressenter.
Samordna och genomföra tester i samband med utveckling och införande av applikationer.
Hantera IT-incidenter, delta i felsökning och samordna insatser.
Uppdatera systemdokumentation, inklusive drift- och förvaltningsanvisningar samt systemberoenden.
KravDu har minst 5 års relevant och aktuell arbetslivserfarenhet givet rollens arbetsuppgifter som framgår av uppdragsbeskrivningen de senaste 10 åren.
Du har minst 5 års erfarenhet av att arbeta som GIS-specialist med ESRI:s produkter som ArcGIS Online, ArcGIS Pro, ArcGIS Enterprise och ArcGIS Server.
Du har minst 3 års erfarenhet av att konfigurera applikationer i Esri:s plattform, till exempel Survey123 och Experience Builder.
Du har minst 1 års erfarenhet av arbete med site/hubb i ArcGIS Enterprise eller ArcGIS Online.
Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeDu har arbetat i minst 2 uppdrag där Python använts i produktionsmiljö.
Du har erfarenhet av strukturerad kod, exempelvis moduler och paket.
Du har erfarenhet av felhantering med exceptions.
Du har erfarenhet av testning, till exempel pytest eller motsvarande.
Du har erfarenhet av versionshantering i Git.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension (4,5 % upp till 7,5 IBB samt 30 % på lön däröver)
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
Så här ser processen ut:
Sök tjänsten med ditt CV via vår rekryteringsplattform Teamtailor - använd ansökningsknappen på denna sida.
Våra rekryterare granskar ditt CV mot kraven i annonsen - se till att det tydligt framgår hur du uppfyller varje krav. Vi kan komma att ställa kompletterande frågor.
Vi presenterar dig för kunden med ett skräddarsytt CV.
Kunden kallar till intervju eller meddelar att de går vidare med andra kandidater.
Om kunden vill gå vidare efter intervjun tecknar Avaron ett anställningsavtal med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
https://jobs.avaron.se
Centralplan 15
)
111 20 STOCKHOLM
